Pureal×ハローキティ♡限定コラボマスクが数量限定発売！

化粧品ブランドPureal（ピュレア）が、ハローキティとの夢のコラボレーションを実現♡「ピュレア クリアエッセンスマスク」限定パッケージが、2025年11月13日(木)より全国のバラエティショップやドラッグストアで順次発売されます。透明感やハリツヤをサポートする成分を贅沢に配合し、毎日のスキンケアタイムを特別なものにしてくれます。

うるおいとハリを叶える美容成分



ピュレア クリアエッセンスマスク（7枚入り/税込660円）は、ガラクトミセス培養液2やナイアシンアミド3を配合し、肌にうるおいとハリを与えます。

乾燥や敏感肌もCICA4とティーツリー葉エキス5で優しくケア。セラミド6×ヒアルロン酸7で水分を閉じ込め、しっとりなめらか肌に導きます♡

毎日のデイリーケアにぴったりです。

＊2 整肌保湿成分

＊3 整肌成分

＊4 ツボクサ葉 / 茎エキス（整肌成分）

＊5 整肌成分

＊6 保湿成分

＊7 保湿成分

肌に優しい高密着シート



天然由来の高密着*9リヨセルシートを100％使用し、薄く軽やかなつけ心地で顔の凹凸にしっかりフィット。パラベンフリー・アルコールフリー・無香料・無着色で、敏感肌にも安心。

角質層の隅々まで美容成分を届け、透明感のある健やかな肌をサポートします。

＊9 当社従来品比

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662856

ハローキティと贅沢スキンケアを楽しもう♡



Pureal×ハローキティ限定パッケージ「クリアエッセンスマスク」は、2025年11月13日(木)より数量限定で発売。

ドン・キホーテ、ロフト、ハンズ、PLAZA、ウエルシア、ビックカメラなどで購入可能です。

透明感やハリツヤを叶える成分を配合した贅沢マスクで、毎日のスキンケアをハローキティと一緒に楽しんでください♪