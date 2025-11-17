美輪明宏　三島由紀夫さんに言われた「華宵描くところの美少年だね」は最高の誉め言葉。夢二や華宵が描いた叙情性やロマンチシズムを忘れずに

歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。11月号の書は「大正ロマン」です。

【美輪さんの書】叙情性やロマンチシズムは、心のビタミン「大正ロマン」

和と洋が融合する文化、大正ロマン

以前、ラジオ番組のパーソナリティを務めていた頃、東京のおすすめ散歩コースとして文京区の弥生美術館を取り上げたことがありました。ここでは明治・大正・昭和の挿絵画家による作品を見ることができます。

大正デモクラシーを背景に、自由を謳歌する風潮が強まった時代に流行した、和と洋が融合する文化が大正ロマン。当時おおいに流行ったのが、ロマンチシズムあふれる叙情画です。

叙情画というと、竹久夢二を思い浮かべる人が多いかと思いますが、高畠華宵（たかばたけかしょう）もその一人。雑誌の挿絵で美少年や美少女を描き、当時の若者に絶大な人気がありました。華宵が描く人物絵は両性具有的な不思議な美しさがあり、ジェンダーレスな感性がうかがえます。

叙情性やロマンチシズムは、心のビタミン

私は16歳のとき、クラシックの歌手を目指して上京し、銀座の喫茶店「ブランスウィック」でボーイとして働き始めました。江戸川乱歩さんなど著名人が訪れる知る人ぞ知る店でしたが、常連のお一人だったのが作家の三島由紀夫さん。三島さんは私に会うとよく、「キミはどう見ても、華宵描くところの美少年だね」と言ってくださり、私はこれを最高の褒め言葉だと受け止めていました。

私は、夢二や高畠華宵などの叙情画家がもっと高く評価されてほしいと思っています。というのも、現代の少年少女から、かつて夢二らが広めた人間にとって大切なもの、つまり叙情性やロマンチシズム、上品さ、優しさなどが失われつつあるからです。叙情性やロマンチシズムは、心のビタミン。私たちが心豊かに生きるうえで必要不可欠なものです。

弥生美術館と、のちに併設された竹久夢二美術館では、華宵や夢二らの原画を見ることができますので、お時間のあるときに足を運んでみてはいかがでしょう。

●今月の書「大正ロマン」



（書：美輪明宏）