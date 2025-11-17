¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡¢¡È¥ª¥Ð¥«¥ë¡É·Ý¿Í¤È¤Î°Õ³°¤Ê¸òÎ®¡¡¥é¥¤¥Ö½Ð±é¤â°ÍÍê¡Ö£³Ê¬¤Î£±¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²Î¼ê¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍZAZY¡Ê37¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÁ°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÎÓ½¤¡Ê60¡Ë¤Ë¤è¤ë¾¾Ç¤Ã«¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎVTR¤òÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇZAZY¤¬¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤³¤Î¿Í¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Æ°¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¿¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈZAZY¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×·Ý¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£10Ç¯Á°¡¢¼«¿È¤ÎÉÄ¾ì¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î½Ð±é¤òÂÇ¿Ç¡£¡ÖÉÄ¾ì¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£3Ê¬¤Î1¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ZAZY¤Ï¡ÖZAZY¤ÇµïÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡È¥ª¥Ð¥«¥ë¡É¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¥ª¥Ð¥«¥ë¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¡£
¾¾Ç¤Ã«¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡£¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤º¤ìÇä¤ì¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¦¡¢·ÝÉ÷¤ò´Ó¤±¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥æ¡¼¥ß¥ó¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÎÓ¤Ë¡Ö¡Ê¾¾Ç¤Ã«¤Î¡Ë¤´¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ZAZY¤Ï¡Ö¤´¼«Âð¤Ï¤Þ¤À¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£ÎÓ¤¬¾¾Ç¤Ã«¤Ë¡Ö¤Þ¤À¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾¾Ç¤Ã«¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡£ZAZY¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¾¾Ç¤Ã«¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´ÑµÒ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Èà¤Î¡×¤ÈÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤¿¡£