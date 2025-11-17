30歳女性「ほとんど底値で拾えたため…」7年続けたオルカン積立投資が＋100％に
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：500万円
預貯金：320万円、リスク資産：約380万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約210万円
・日本株：約130万円
・米国株：約40万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2018年から
・ニッセイ外国株式インデックスファンド／NISA：2018年から
・世界経済インデックスファンド／NISA：2018年から
など
2018年末から、NISAを利用して積立投資を始めたという今回の投稿者。
オール・カントリーに、「月3000円」からスタートして徐々に積立金額を上げ、現在は「月1万円」に。ニッセイ外国株式インデックスファンドは、「月2000円」からスタートして現在は「月5000円」、世界経済インデックスファンドは、「月1000円」からスタートして現在は「月5000円」と、それぞれ金額を調整しながら積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については、オール・カントリーが「元本32万円→評価額約70万円」、ニッセイ外国株式インデックスファンドでは「元本34万円→評価額約60万円」、世界経済インデックスファンドでは「元本20万円→評価額約30万円」と、いずれもしっかりと利益が出ているようです。
実は「オール・カントリーに関しては、運用開始当初は大きな変化もなく、ただ積立貯金をしているような感覚だった」そう。しかし「投資を始めてしばらくするとパンデミックが起こり、一時的に大暴落した。その間に投資額を増やしたところ、ほとんど底値で拾えたため、コロナ禍の終息が見えてきた頃からは、大きくプラスに転じた」と説明。
一方で「世界経済インデックスファンドについては、パンデミックの影響はあるものの、よくも悪くも価格の変動が少なく、評価損益は落ち着いている」と振り返っています。
積立投資を始めてから「生活に余裕が生まれた。老後資金など先々のお金の不安から解放され、日々の生活にお金を使えることがうれしい」と、安心感を得た様子です。
これから積立投資を始める方へは、「一度始めたら気にしすぎないことが大事。放置しておけば勝手にお金が働いてくれると思って、静かに見守るのみ」とアドバイス。売却の時期については「60歳が近づいたら」考えるつもりだと言います。
新NISAについては、「今後は成長投資枠も利用して、個別株にも投資する予定」と、教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
30歳・年収500万円会社員女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は東京都に住む30歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：500万円
預貯金：320万円、リスク資産：約380万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約210万円
・日本株：約130万円
・米国株：約40万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2018年から
・ニッセイ外国株式インデックスファンド／NISA：2018年から
・世界経済インデックスファンド／NISA：2018年から
など
2018年末から、NISAを利用して積立投資を始めたという今回の投稿者。
オール・カントリーに、「月3000円」からスタートして徐々に積立金額を上げ、現在は「月1万円」に。ニッセイ外国株式インデックスファンドは、「月2000円」からスタートして現在は「月5000円」、世界経済インデックスファンドは、「月1000円」からスタートして現在は「月5000円」と、それぞれ金額を調整しながら積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については、オール・カントリーが「元本32万円→評価額約70万円」、ニッセイ外国株式インデックスファンドでは「元本34万円→評価額約60万円」、世界経済インデックスファンドでは「元本20万円→評価額約30万円」と、いずれもしっかりと利益が出ているようです。
実は「オール・カントリーに関しては、運用開始当初は大きな変化もなく、ただ積立貯金をしているような感覚だった」そう。しかし「投資を始めてしばらくするとパンデミックが起こり、一時的に大暴落した。その間に投資額を増やしたところ、ほとんど底値で拾えたため、コロナ禍の終息が見えてきた頃からは、大きくプラスに転じた」と説明。
一方で「世界経済インデックスファンドについては、パンデミックの影響はあるものの、よくも悪くも価格の変動が少なく、評価損益は落ち着いている」と振り返っています。
30歳・年収500万円会社員女性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？積立投資は「一度設定してしまえば、あとは何もすることがない」手軽さがいいと語る投稿者。
積立投資を始めてから「生活に余裕が生まれた。老後資金など先々のお金の不安から解放され、日々の生活にお金を使えることがうれしい」と、安心感を得た様子です。
これから積立投資を始める方へは、「一度始めたら気にしすぎないことが大事。放置しておけば勝手にお金が働いてくれると思って、静かに見守るのみ」とアドバイス。売却の時期については「60歳が近づいたら」考えるつもりだと言います。
新NISAについては、「今後は成長投資枠も利用して、個別株にも投資する予定」と、教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)