きょう17日は、東北南部〜九州では気温が20℃以上まで上がる所が多く、季節外れの暖かさになるでしょう。しかし、あす18日は気温が急降下し、一気に冬の寒さとなりそうです。

■寒気南下も太平洋側はきょうまでは暖か

きょう17日は、低気圧が急速に発達しながら北海道の北へ進み、ここから伸びる寒冷前線が北日本から西日本を通過する見込みです。

この前線が通過した後は、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込みます。きょう17日の日中は、前線の南側にあたる東北南部〜西日本にかけては20℃以上まで気温が上がる所が多くなりますが、前線通過後はぐんぐん気温が下がって、東北北部は午後から、東北南部や北陸、山陰は夜から急激に寒くなりそうです。

仙台の時系列予報では、正午時点では20℃くらいですが、夕方以降はグっと気温が急降下し、夜9時には9℃の予想です。冷たい北寄りの風も強まりますので、体感温度はこの数字以上に低く感じるでしょう。

一方で、東京都心は22℃まで気温が上がる見込みで、10月中旬並み。名古屋や福岡は20℃、高知は24℃の予想で、日中は季節外れの暖かさになるでしょう。ただ、各地、次第に北寄りの風に変わり、夜はグッと冷えてくるでしょう。

■あす18日は“師走の寒さ”に

そして、あす18日になると、列島上空をこの時期としては強い寒気が覆い、全国的に冷たい空気に入れ替わります。各地で気温も一気に低くなり、旭川では最高気温が-1℃と真冬日予想、札幌も2℃、青森4℃、仙台9℃と、一気に寒くなるでしょう。

きょう17日は22℃まで上がる東京都心も、あす18日は16℃と、大幅に低くなる見込みです。全国的に冷たい北寄りの風が強まりますので、お出かけの際は風を通しにくい冬物のコートやジャケットがあると良さそうです。