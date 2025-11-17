バドミントンの志田千陽選手がプレゼントされた商品に「え？彼氏ですか？」と驚きました。

志田選手は16日、自身のInstagramを更新。大量に送られたプレゼントの包装に大きくハートマークを付けて写真を投稿。そこに「少し前の話ですが…11年間ありがとう。とのことで奈未が、11個のプレゼントにひとつひとつ可愛く梱包してくれて飾りつけまでして 素敵なサプライズしてくれました」と“シダマツ”として高校生からペアを組んでいだ松山奈未選手からの愛情こもったプレゼントを受け取ったことを報告。

開封したプレゼントも並べられ、そこにはふわふわなスリッパや、コスメ、お菓子など多岐にわたるものが並んでいました。そして、右下には手紙も添えられていました。

志田選手は「プレゼント、ひとつひとつが全部、私がよく見てるお店とか大好きなものばっかりで 欲しかったやつー！って言いつつも え？彼氏ですか？？？ってくらい、知り尽くされてて照れくさくなりました(笑)嬉しかった〜！ありがとう！！大切に使わせていただきます(プレゼント載せるのは許可いただきました)」と感謝を伝えました。

お互いの将来を考え、25年8月の世界選手権を最後にペアを解消したシダマツ。志田選手は五十嵐有紗選手と女子ペアを、松山選手は緑川大輝選手と混合ペアで新しい道を進んでいます。