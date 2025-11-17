歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。

誕生日での「楽屋裏」について、綴りました。



【写真を見る】【 倖田來未 】 「誕生日の楽屋裏ではたくさんの方とお会いできました♥」 DJ KOOさんと２ショット 「スタッフ、友達、家族みんなで最高の誕生日でした！」



倖田來未さんは「誕生日の楽屋裏ではたくさんの方とお会いできました♥」と、投稿。



続けて「コーちゃんパイセンはわざわざ楽屋に来てくれて、キーナは、時間が空いたら遊びに来てくれるとゆうスタイル笑笑 そして朝プレゼントまで持ってきてくれました」と、綴りました。







そして「ダイスのみんなもお花持ってきてくれて 最高の先輩and後輩and同期やないかいな！笑笑 幸せものでする！」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、倖田來未さんが、DJ KOOさんや、氷川きよしさんらと、笑顔で佇む様子が見て取れます。







倖田來未さんは「「オカンも駆けつけてくれてお好み焼きへ！」「24時またぎは、健ちゃんもテレビ電話繋ぎながらのフィニッシュとなりました！笑笑」「スタッフ、友達、家族みんなで最高の誕生日でした！」と、その思いを綴っています。







【担当：芸能情報ステーション】