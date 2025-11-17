日本人の体型・生活習慣に特化したゲーミングチェア「Boulies Master Pro」11月26日発売！
【Boulies Master Pro】 11月26日10時 発売予定 価格：59,996円
(C)2017-2025 BOULIES LIMITED. All rights reserved.
ブーリスは、ゲーミングチェア「Boulies Master Pro」を11月26日に発売する。価格は59,996円。
英国発のゲーミングチェアブランド「Boulies」から、日本人の体型や生活習慣に特化して設計された日本限定モデルのゲーミングチェアが登場。日本人の平均身長に合わせ、座面高は42～53cmと床に足がしっかり届く設計で、安定した着座姿勢を実現するほか、あぐらにも対応している。
背もたれには4方向に調整可能なランバーサポートを内蔵。95度～165度のリクライニング機能と背座ロッキング機能を備え、仕事から休憩まで自在に角度を調整できる。カラーはPUレザーの「ピンク」と「ブルー」のほか、日本限定でファブリック素材の「チャコールグレー」と「ベイビーブルー」を用意する。
本日11月17日10時より11月26日9時59分まで先行予約を受付中。期間中は46%オフの31,998円で販売される。
