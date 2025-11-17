デスク「2025年10月でNTTドコモとマネックス証券（清明祐子社長）の提携から丸2年が経過したね。その効果は？」



記者「ドコモのアカウントサービス『dアカウント』とマネックス証券の口座を連携させることで『dポイント』が貯まる仕組みが好評で、dアカウント連携口座数が開始当初から約4倍に拡大しています。dポイントを投資に活用する利用者も増加しています。また、ドコモの決済サービス『d払い』アプリから、マネックス証券の口座開設、投資信託積み立てができる『かんたん資産運用』も好評です」」



デスク「ドコモとの提携を発表した際には500万口座を目標としていたが」



記者「26年9月末時点で約277万口座と目標には、まだ遠い状況です。ドコモが買収した住信SBIネット銀行との銀証連携については未定ですが、さらなる利用者との接点拡大ができるかが大きな課題です」