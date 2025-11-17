TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th seasonが2026年4月より放送されることが決定し、あわせてメインPV第1弾とキービジュアル第1弾が公開された。

原作が全世界シリーズ累計部数1300万部突破（電子書籍含む）している『Re:ゼロから始める異世界生活』。第3期では、水門都市プリステラの死闘で辛くも勝利を収めたスバルたちだったが、その代償はあまりに大きかった。“暴食”の権能によって眠り続けるレム、記憶を奪われたクルシュ、そして名前を奪われてしまったユリウス。彼らを救う手がかりを求める中、スバルは全てを見通し、あらゆる知識を持つと言われる“賢者”シャウラの存在を知る。次の目的地は賢者の住まう「プレアデス監視塔」。そこは、最強の“剣聖”ラインハルトですら攻略できなかった大砂漠「アウグリア砂丘」にそびえ立つ最果ての塔。猛威を振るう自然、未知なる魔獣、そして想像を絶する脅威が立ちはだかる。仲間とともに、すべてを取り戻すため、命を懸けた少年の旅路が始まる。

公開されたメインPV第1弾では、新キャラクターのレイド・アストレアが登場。声優を杉田智和が演じることが発表された。

キービジュアル第1弾では、レイド・アストレアを背に、スバルとエミリア、ベアトリスの神妙な表情が描かれている。

また、第3期でも活躍していた魔女教大罪司教の新ビジュアルも公開された。

杉田智和（レイド・アストレア役）コメント

誰がこの男を縛り付けることが出来よう。演じる自分自身も、手綱が首に絡まって引き摺られるかもしれない。そんな恐怖と表裏一体の高揚感をどうやっても否定出来ません。みんな、気を付けてください。でも、よろしくお願いします。（文＝リアルサウンド編集部）