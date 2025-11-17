Number_i平野紫耀、あふれる“LOVE”贈るメッセージ公開 イヴ・サンローラン・ボーテ新コンテンツ
3人組グループ・Number_iの平野紫耀が、自身がアンバサダーを務めるイヴ・サンローラン・ボーテとともにホリデーシーズンに合わせたギフトをセレクト。その新ショットと、あふれる“LOVE”を贈るメッセージを公開した。
【動画】あふれる“LOVE”…平野紫耀のメッセージ
“LOVE”を込めてギフトを届けるイヴ・サンローラン・ボーテの「YSL GIFTING WITH LOVE」。 平野は、一年で最も華やぐシーズンにふさわしい、星々の輝きを思わせる煌めくGOLDの世界観の中、YSLが紡ぎ出すクチュールエレガンスにあふれたギフトをセレクトした。
“ホリデーシーズンにどんな時も輝く肌でいてほしい”という思いを込めて、クッションファンデーションの「アンクル ド ポー ルクッションN」と、「ラディアント タッチ グロウパクト」をセレクト。クッションファンデーションをリードするYSLを代表する人気アイテムだ。
BLACKのパッケージに包まれた「アンクル ド ポー ルクッションN」は、美肌フィルター級のルミナスマット仕上がり。PINKのパッケージに包まれた「ラディアント タッチ グロウパクト」は、輝くようなうるおいあふれるツヤ仕上がり。
“BLACK or PINK”平野がYSLのアイコニックなアイテムで特別なモーメントを彩る。
また、あふれる“LOVE”を贈るメッセージも寄せた。笑顔にあふれながらも真剣にギフトを選ぶ平野のバックステージ動画は今後公開予定。
