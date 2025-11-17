矢沢永吉の娘・矢沢洋子、3歳次女の七五三を報告 着物姿で親子2ショット「お子様も洋子ママもお着物お似合いで素敵」「おめでとうございます」
ロック歌手・矢沢永吉（76）の長女で、ガールズバンドPIGGY BANKSのボーカル・矢沢洋子が16日、自身のインスタグラムを更新。「次女の七五三でした！お着物を着て長時間頑張ったね」と伝え、次女（3）と共に着物姿の2ショットなど、家族で祝う様子を紹介した。
【写真】「なんとも愛らしい」「お子様も洋子ママもお着物お似合いで素敵」矢沢洋子＆次女の2ショット
洋子は2017年に夫でロックバンド・ギターウルフ元メンバーのU.Gと結婚。21年1月に長女（4）、22年10月に次女が誕生した。
この日は「写真館で記念撮影→神社→ご飯」というスケジュールで、「少しくたびれて寝てしまった場面もありました」というが、無事に祝うことができたそう。投稿では「同じく七五三だったみなさまお疲れ様でした！」と祝いと労いの言葉をかけた。
コメント欄には「七五三おめでとうございます」「なんとも愛らしい」「お子様も洋子ママもお着物お似合いで素敵です」「子どもの成長は早いですね〜」「スクスクと成長しますように！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「なんとも愛らしい」「お子様も洋子ママもお着物お似合いで素敵」矢沢洋子＆次女の2ショット
洋子は2017年に夫でロックバンド・ギターウルフ元メンバーのU.Gと結婚。21年1月に長女（4）、22年10月に次女が誕生した。
コメント欄には「七五三おめでとうございます」「なんとも愛らしい」「お子様も洋子ママもお着物お似合いで素敵です」「子どもの成長は早いですね〜」「スクスクと成長しますように！」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。