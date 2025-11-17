こっくり煮ものに梅干しの酸味が程よくきいてアクセントに「豚バラの梅じょうゆ焼き肉じゃが」


【画像で見る】「短時間で味しみ煮もの」バリエ18品

肉じゃがといえば、昔も今も「煮もの人気ランキング」のトップを争うメニューでしょう。でも、じゃがいもや豚肉をおいしく煮込むのって意外に時間がかかりますよね。そこで、煮込み時間を短縮しながら、うまみとコクがぐんとアップする、ちょっとしたテクをご紹介しましょう！　この方法を使えば、肉じゃがも短時間でよりこっくりと仕上がりますよ。

教えてくれたのは…

▷市瀬悦子さん

料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。

■豚バラの梅じょうゆ焼き肉じゃが

煮込む前に具材を焼いて焦げ目をつけるとコクがアップ♪

豚バラの梅じょうゆ焼き肉じゃが


【材料・2人分】＊1人分447kcal／塩分2.5g

・豚バラ薄切り肉 ・・・150g

・じゃがいも ・・・3個（約450g）

・梅干し（塩分7％のもの）・・・3個（正味約30g）

■Ａ＜混ぜる＞　　

　└だし汁・・・ 1カップ

　└みりん ・・・大さじ2

　└しょうゆ ・・・大さじ1

サラダ油　

【作り方】

1．じゃがいもは2cm厚さの半月切りにしてさっと水にさらし、水けをきる。梅干しは種を除いて、大きめにちぎる。豚肉は5〜6cm幅に切る。

2．フライパンに油小さじ1を中火で熱し、じゃがいも、豚肉を約3分焼く。こんがりとしたら上下を返してさらに約1分焼く。

煮る前に焼くことで「焦げ目」がうまみに変身！


3．Ａを加えて混ぜ、具材を平らにして梅干しを散らす。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約10分煮る。

＊　＊　＊

じゃがいもや豚肉などの具材を、煮る前に焼くことで「焦げ目」がうまみに変身！ 短時間でもじっくり煮込んだようなコクが生まれます。さらに梅干しで酸味をプラスした、いつもとはひと味違う肉じゃがを、ぜひじっくり味わってくださいね！

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々