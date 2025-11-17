『匿名の恋人たち』ハン・ヒョジュの昼寝姿など…貴重な表情を公開 フォトブック『1、2、3 ハナ！』発売決定
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する俳優ハン・ヒョジュのフォトブック『1、2、3 ハナ！』（読み：ハナ、トゥル、セッハナ！）が、12月15日に発売することが決定した。きょう17日正午より予約受付がスタートした。
【写真】昼寝姿も…ハン・ヒョジュが貴重な表情をたくさん公開
ドラマ『華麗なる遺産』や『トンイ』などで主演を務め、韓国のみならず日本でも高い人気を誇るハン・ヒョジュ。本書は、ヒョジュが視線恐怖症の天才ショコラティエ、イ・ハナ役を演じたNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』の撮影中のオフショットをまとめた一冊。
食事中の様子や昼寝姿、リラックスした瞬間など、普段は見られない貴重な表情が満載。写真にまつわる心温まるエピソードをヒョジュの直筆で紹介したカットも収めている。
■ハン・ヒョジュ プロフィール
1987年2月22日、韓国忠清北道清州市生まれ。
2006年にユン・ソクホプロデューサーの季節シリーズ完結編『春のワルツ』のヒロインに抜てきされ、09年には主演を務めたドラマ『華麗なる遺産』で視聴率47.1％という驚異的な記録を打ち立てるなどし、注目される。14年11月公開『MIRACLE デビクロくんの恋と魔法』で日本映画初出演を果たす。その後も、『ビューティー・インサイド』（15年）、『太陽は動かない』（21年）、『パイレーツ：失われた王家の秘宝』（22年/Netflix）などに出演。近作ではドラマ『ムービング』（23年／Disney+）が大きな話題を集め、最新作Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』ではヒロインのイ・ハナを好演している。
