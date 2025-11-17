タレントの上沼恵美子（70）が17日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。番組アシスタントの同局・北村真平アナウンサー（41）の就活話に感動する場面があった。

人生で感動した体験の話題になり、北村アナは「人生で大きな転機になったのは就職活動」と告白。「1年目でうまくいかなくて、親に“留年させてくれ”って泣きながら頼んで」と振り返り、「その瞬間に全身にじんましんが出てきて。就活がうまくいかないストレスで」と打ち明けた。

留年に必要な学費も追加で負担してもらったといい「泣きながら頼んで、2年目の就職活動で朝日放送から内定の電話が」と報告。これに上沼は「うれしいね、一番ええとこから来たね」と喜んだが、北村アナが「（電話が）来た時に、寝泊まりしてたのがマンガ喫茶、ネットカフェ」と明かすと、上沼は「ドラマになりそうやね」と驚いた。

当時について、北村アナは「ホテルを取るようなお金も節約しながら。そこでうれしいけど声も出せない。まわりの人もいるし」と回想。「めちゃくちゃうれしいけど、小声で“ありがとうございます、一生懸命頑張ります”」と話した。

「だから本当はそこで“ありがとうございます！”ってガッツポーズをしたかったんですけど、小声で」といい、「東京で別の会社を受けてる最中やったんですけど、本当に一番行きたかったところからお声を掛けてもらったんで。その瞬間は感動はしました」と語っていた。

京都出身の北村アナは、神戸大発達科学部から08年に入社。「おはよう朝日土曜日です」「newsおかえり」など、情報、バラエティー番組で活躍している。