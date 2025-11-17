17日午前の木原稔官房長官の会見では、日中関係に関する質問が相次いだ。

【映像】中国側の“訪日自粛”に高市政権の受け止めは

記者が「中国政府が自国民に、日本への留学を慎重に検討するよう注意喚起した。日本側の治安や留学環境を理由に挙げており、渡航中止の呼びかけに続く対応となる。政府としての受け止めと今後の対応は？」と質問。

木原官房長官は「中国政府による留学や日本への旅行に関する発表については承知をしている。留学や観光を含む、二国間の人的交流を委縮させるかのような発表については、首脳間で確認した“戦略的互恵関係の推進”“建設的かつ安定的な関係の構築”そういった大きな方向性と相容れないものだと考えている。中国側にはこうした点の申し入れを行い、適切な対応を強く求めたところだ」と答えた。

記者から再度、訪日観光客減による日本経済への影響や、留学生を受け入れる学校の経営への影響について政府の対応を問う質問が出たが、木原官房長官は同じ答えを繰り返した。

外務省の金井アジア大洋州局長が北京に向かったことについては、「日中間では日常的にさまざまなレベルでやりとりを行っていて、そのひとつひとつを明らかにすることは差し控える。政府としては中国側の一連の措置による影響を含め、引き続き状況を注視し、適切な対応を行っていく」と述べた。（『ABEMA NEWS』より）