17日（月）北日本の日本海側は次第にふぶきになるでしょう。北海道は暴風に警戒。

＜17日（月）の天気＞

発達した低気圧が北海道の北を進み、北日本〜日本海側を寒冷前線が通過する見込みです。北海道では広く雪が降り、日本海側では夜にかけて西よりの暴風が吹くおそれがあります。東北も日中は雷雨となり、夜は雪に変わってふぶくところがあるでしょう。午後は北陸や山陰でも雨が降り出す見込みです。

●予想最大瞬間風速（17日）

北海道日本海側 30メートル

東北日本海側 25メートル

関東〜九州では引き続き晴れて、昼間は暖かくなりそうです。ただ、上空には日本海側から強い寒気が流れ込むため、夜にかけて北風が強まりだんだんと冷たい空気に変わるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本や日本海側では夜にかけてどんどん寒くなりそうです。

札幌 6℃（-4）

仙台 21℃（＋7）

新潟 21℃（＋4）

東京 22℃（＋4）

名古屋 20℃（±0）

大阪 21℃（±0）

鳥取 21℃（±0）

高知 24℃（＋2）

福岡 20℃（-2）

＜週間予報＞

■西日本

18日（火）と19日（水）は山陰で冷たい雨や雪が降り、山沿いでは雪の積もるところがありそうです。各地で寒さのピークとなり、最高気温13℃前後のところが多くなるでしょう。週の後半は広く晴れて寒さがゆるむ見込みです。

■北日本・東日本

北日本では19日（水）にかけて平地でも雪が降り、山沿いでは積雪が増えそうです。新潟や長野でも初雪になるかもしれません。晴れる関東や東海でも、18日（火）〜20日（木）は師走の寒さになるでしょう。朝はひとケタの冷え込みになる日が多くなりそうです。長野では19日（水）以降0℃以下になる見込みです。