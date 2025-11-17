野球日本代表・侍ジャパンは、15日からの2日間で韓国代表との年内最後の強化試合に挑みました。

来年3月に行われるWBCの1次ラウンドへ向け、チーム内でもレギュラー争いが見込まれます。

そんな中、プロ1年目で侍ジャパンメンバーに選出された、ロッテの西川史礁選手、中日の金丸夢斗投手、広島の佐々木泰選手の3選手。力を発揮しアピール出来たのでしょうか。韓国戦を振り返ります。

今大会に追加招集となった西川選手は初戦「7番・レフト」でスタメン出場。第1打席、先発のクァク・ビン投手の初球を振り抜きライトへヒットを記録。両チーム通じて初ヒットとなりました。さらに第2打席ではまたも初球を捉える勝負強さを見せ、タイムリーヒットで得点にも貢献しました。

第3打席では死球を浴びて、一時プレーを中断する場面もありましたが、再び戻ってきて好走塁など魅力あふれるプレーをみせました。第2戦でも第3打席でヒットを記録するなど、日本代表としても躍動しました。

佐々木選手も同じく2試合スタメン出場を果たすと、2試合連続でタイムリーヒット。2戦目は韓国に3点先制された直後の4回に1アウト満塁のチャンスを生かし、センターへタイムリーヒット。勝負強いところを見せ、その存在感を知らしめました。

投手では2戦目の先発に金丸投手が出場。2回まで被安打1本と無失点の投球を続けていましたが、3回、四球とヒットで1アウト満塁のピンチを招き、来季MLB挑戦を表明しているソン・ソンムン選手のタイムリーを浴びます。これで2点の先制を許すと、さらにホームスチールも決められ、この回3失点。この回を投げ終えて金丸投手は降板となりました。

▽ルーキー3選手成績

【西川史礁】

第1戦 7番・レフト 3打数2安打、2打点、2四死球

第2戦 5番・レフト 5打数1安打

【佐々木泰】

第1戦 9番・ファースト 4打数、1安打、2打点、1四球

第2戦 7番・ファースト 4打数、2安打、2打点、1四球

【金丸夢斗】

第2戦先発 3回、60球、被安打3、奪三振4、与四球2、3失点

▽試合結果日本11-4韓国日本7-7韓国