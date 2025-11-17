竹内アンナが、デジタルシングル「P.S. I LOVE YOU」を2025年11月19日（水）にリリースする。本作は菅井友香主演・ホクレンWEBドラマ『ハイスクールキッチン』の主題歌として起用されることが明らかになった。

竹内は昨年、ホクレンWEBドラマ『恋するキッチンカー』の主題歌として「デコレーション」（2024年11月27日配信）を担当しており、今回で2作連続の主題歌起用となる。北海道を舞台にした作品との親和性の高さも注目ポイントだ。

▲『ハイスクールキッチン』より

本作「P.S. I LOVE YOU」は、時間や季節によって表情を変える北海道の風景をモチーフに、“何度でも恋に落ちる”瞬間を描いたラブソング。サウンドプロデューサーには、「NIGHT DANCER／imase」などを手がけるESME MORIを迎え、柔らかなアコースティックギターと軽やかに変化していくビートが溶け合う、冬にぴったりのガーリーポップに仕上がっている。楽曲のテーマに合わせて、手紙をモチーフにしたビビッドなジャケットビジュアルも公開された。

さらに、リリース直後の11月23日(日) 20時より、スペシャルYouTube生配信『Acoustic cozy night』の開催が決定した。今回は、数百個のキャンドルライトに包まれた幻想的な空間で届ける、“歌”を中心とした特別ライブ配信となる。静かに灯るキャンドルの光の中、竹内の歌声が温もりをもって響く一夜限りのライブで、新曲「P.S. I LOVE YOU」や冬の名曲カバーを披露する。

■デジタルシングル「P.S. I LOVE YOU」

2025年11月19日（水）リリース

■＜日本人气唱作人 竹内安娜 × USOTSUKI 中国巡演＞

2025年12月5日(金) 上海・育音堂音乐公园

2025年12月6日(土) 広州・SD LIVEHOUSE（北館）

2025年12月7日(日) 深圳・BO LIVE（福田店）

開場/開演時間

open：19:00 / start：20:00（広州未定）

◾️＜弾き語り TOUR 2026 atELIER -アトリエ-＞

2026年2月20日（金）名古屋 / 大須演芸場（19:00開演）

2026年2月21日（土）京都 / 京都文化博物館別館ホール（17:30開演）

2026年2月23日（月・祝）東京 / 自由学園明日館 講堂（昼14:00開演 / 夜17:00開演） チケット：全自由 6,000円

PG先行受付中：https://linktr.ee/AnnaTakeuchi

一般発売日：1月10 日（土）