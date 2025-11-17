Fukase（SEKAI NO OWARI）、ソロプロジェクト始動。1stシングル「Bad Entertainment」 配信リリース決定
Fukase（SEKAI NO OWARI）のソロプロジェクトが本格始動し、1stシングル「Bad Entertainment」を11月21日にDef Jam Recordingsより配信リリースする事が発表された。
この「Bad Entertainment」は、Fukaseソロプロジェクトでは最初に発表される楽曲となり、合わせて公開されたジャケット写真にはアーティストTIDE氏のイラストが起用されている。
リリースレーベルのDef Jam Recordingsは1984年に設立してから、黎明期にはLLクール・Jやパブリック・エネミーなどのレジェンドを輩出、その後もジェイ・Zやカニエ・ウェストのグローバルブレイクを支え、ヒップホップミュージックを40年以上に亘って牽引する名門音楽レーベル。
また、本日からFukaseのOfficial YouTube Channelも開設された。新曲「Bad Entertainment」Music Videoのプレミア公開ページも公開されている。
■Digital Single「Bad Entertainment」
2025.11.21 Release
https://fukase.lnk.to/badentertainmentPR
