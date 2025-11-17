新潟市が進める液状化対策事業について、自治会ごとの説明会が始まりました。



16日は、江南区の天野中前川原自治会で説明会が開かれ45人が参加しました。新潟市は年内に約20の自治会で説明会を開き、住民が対策事業について理解できるまで説明を尽くすとしています。



■天野中前川原自治会 増田進会長

「ワークショップみたいな形で5人とか10人単位の小さいところに説明に来てほしいとお願いしたら、来てくれますか。」



■新潟市の担当者

「対応させていただきたいと思いますので、お声がけいただければ対応を考えたい。」



■天野中前川原自治会 増田進会長

「今回の資料は非常にわかりやすかったので良かった。」



住民からは費用の一部について負担が求められることや、対策範囲ごとに住民全員の合意が求められることについて見直しを望む声が上がりました。