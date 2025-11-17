全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋駅の立ち食い寿司店『立喰さくら寿司』です。

寿司屋に求めるすべてが揃う！

びっしり書かれた黒板メニューに目が釘付け。なぜなら今が旬の余市の塩水ウニにハモやコチ、足が早いので都内の寿司屋ではあまり見かけないニシンだって置いている。握ってもらえば端正な姿で、コシヒカリをブレンドした人肌のシャリがネタと馴染んで心地良くほどけていった。

本まぐろ3点盛り880円

『立喰さくら寿司』本まぐろ3点盛り 880円 大トロ・中とろ・赤身のセット。米酢をまろやかに効かせた人肌のシャリで脂が溶け、上品な旨みが口に広がる

さらにはつまみもお見事。刺身だけでなくアラや皮身を使った「鮪みぞれ煮こごり」をはじめ、寿司ネタには適さない部位も手間ひまかけて活用していることにも好印象。サッとつまんで席を立つ、そんな立ち食いのルールも忘れてつい酒盃が進んでしまう。

さらに平日ランチはご覧のセットがなんと千円。気軽で手頃で味もよし。寿司屋に求める全部がこのカウンターにある。

『立喰さくら寿司』店長 三瓶貴昭さん

店長：三瓶貴昭さん「ランチメニューは平日11時〜14時の提供です」

『立喰さくら寿司』

東武ホープセンター『立喰さくら寿司』

［店名］『立喰さくら寿司』

［住所］東京都豊島区西池袋1-15-9東武ホープセンター地下1階

［電話］03-5960-3242

［営業時間］10時〜22時

［休日］施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか池袋駅直結

※画像ギャラリーでは、仕入れによってネタが変わる千円ランチの画像がご覧いただけます。

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】平日ランチはなんと千円！ 気軽で手軽で味もイイ、立ち食い鮨（6枚）