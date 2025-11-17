株式会社サードウェーブが運営するパソコン専門店「ドスパラ」は、写真家の井上浩輝氏を講師に迎えた無料オンラインセミナーを12月18日（木）に開催する。

本セミナーは、ドスパラがクリエイティブ活動を支援するプログラム「DCP（ドスパラ クリエイティブ プロダクション）」の一環として実施されるもの。

講師を務めるのは、北海道を拠点に動物と自然を撮影する写真家の井上浩輝氏。2016年には米国ナショナルジオグラフィック主催の写真コンテスト「TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2016」のネイチャー部門において、日本人で初めて1位を獲得している。

セミナーでは、光の読み方や構図の工夫、被写体との距離感など、撮影現場で意識すべきポイントを解説。さらに、撮影後の色調整といったRAW現像についても触れ、作品をより印象的に仕上げるコツを紹介するとしている。

参加は無料で、ドスパラ会員（当日以前の新規登録も可）であれば誰でも申し込める。定員は先着500名。

イベント名

より素敵な撮り方と仕上げ方のコツ 風景写真講座

開催日時

2025年12月18日（木）20時00分～21時00分

※終了後、21:30まで質疑応答

会場

Zoomによるオンラインウェビナー

講師

井上浩輝氏（写真家・早稲田大学非常勤講師）

費用

無料

参加資格

ドスパラ会員

※会員でなくても、新規申込みにより受講可能

定員

先着500名

参加申込

DCP会員セミナー、イベント詳細｜風景写真講座