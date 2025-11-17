写真家・井上浩輝氏による無料オンライン講座が開催 「より素敵な撮り方と仕上げたかのコツ 風景写真講座」
株式会社サードウェーブが運営するパソコン専門店「ドスパラ」は、写真家の井上浩輝氏を講師に迎えた無料オンラインセミナーを12月18日（木）に開催する。
本セミナーは、ドスパラがクリエイティブ活動を支援するプログラム「DCP（ドスパラ クリエイティブ プロダクション）」の一環として実施されるもの。
講師を務めるのは、北海道を拠点に動物と自然を撮影する写真家の井上浩輝氏。2016年には米国ナショナルジオグラフィック主催の写真コンテスト「TRAVEL PHOTOGRAPHER OF THE YEAR 2016」のネイチャー部門において、日本人で初めて1位を獲得している。
セミナーでは、光の読み方や構図の工夫、被写体との距離感など、撮影現場で意識すべきポイントを解説。さらに、撮影後の色調整といったRAW現像についても触れ、作品をより印象的に仕上げるコツを紹介するとしている。
参加は無料で、ドスパラ会員（当日以前の新規登録も可）であれば誰でも申し込める。定員は先着500名。
イベント名
より素敵な撮り方と仕上げ方のコツ 風景写真講座
開催日時
2025年12月18日（木）20時00分～21時00分
※終了後、21:30まで質疑応答
会場
Zoomによるオンラインウェビナー
講師
井上浩輝氏（写真家・早稲田大学非常勤講師）
費用
無料
参加資格
ドスパラ会員
※会員でなくても、新規申込みにより受講可能
定員
先着500名
参加申込
DCP会員セミナー、イベント詳細｜風景写真講座