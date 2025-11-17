可愛すぎてしんどい…どれにしようか選べない100均キーホルダー

ダイソーをパトロールしていると、あまりの可愛さに震えたミニサイズのキーホルダーを発見！小指の第一関節くらいの大きさで、ちまっとしたサイズ感とコロンとしたフォルム、そしてフロッキー加工がなんとも愛らしいんです♡種類が豊富なので、どれにしようか迷ってしまいました…詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：フロッキーキーホルダー ひよこ、にわとり

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4968583268735

こんなの可愛すぎるって！どれにしようか迷っちゃうダイソーのキーホルダーをチェック

ダイソーをパトロール中、キーホルダー売り場で見つけたこちらのアイテム。あまりの可愛さに即カゴINした商品で、その名も『フロッキーキーホルダー ひよこ、にわとり』。お値段は￥110（税込）でした。

フロッキー加工と小指の第一関節くらいのちまっとしたサイズ感がなんともキュート。ひよこやにわとりの他に、ねこ、ラッコ、ウーパールーパーなど、種類も豊富！全部可愛いので、どれにしようか迷ってしまいました。

身につけるだけで癒される♡ダイソーの『フロッキーキーホルダー ひよこ、にわとり』

鍵に付けてみるとこんな感じに。ものによっては鍵よりも、マスコットの方が小さいかもしれません。このコンパクトさのおかげで、使っている最中もカバンの中に入れても邪魔にならず、筆者的には使いやすい印象です。

目印にキーホルダーを付けたいけれど、ジャラジャラさせるのは苦手…って方にもおすすめですよ。

非常時などでも役立つ、ミニサイズのライトにもこのフロッキーキーホルダーがちょうどいい！サイズ感はもちろん、ひよこの黄色いカラーが目に入るのでお気に入りです。シンプルなグッズもこれを付ければ一気に可愛くなりますし、ころんとしたフォルムにも癒されるので、毎日身に付けたいアイテムです♪

今回はダイソーの『フロッキーキーホルダー ひよこ、にわとり』をご紹介しました。

可愛すぎるダイソーのミニサイズキーホルダー。売り場で見かけたら一目惚れすること間違いなしですよ。￥110（税込）とプチプラなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。