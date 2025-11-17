県内を中心に自動車販売を手がける会社が、森林整備活動などを支援するため寄付金を贈りました。



新潟市秋葉区に本社を置く川内自動車は、地域の緑化や森づくりなどに役立ててもらおうと『緑の募金』を15年前から続けています。



15日、長岡市で開かれた贈呈式で川内忠社長から『にいがた緑の百年物語緑化推進委員会』の代表に100万円の目録が手渡されました。



■川内自動車 川内忠社長

「(子どもたちの)自然環境の意識を育てていく取り組みに、微力ではありますが協力できたことを大変うれしく思っています。」



式典のあと、地元の子どもたちが参加して記念植樹が行われました。