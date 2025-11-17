100均てこんな本格的なの売ってるんだ！インテリアショップも腰抜かす！ライトつきの置物
もうすぐクリスマス。クリスマスの雰囲気を家でも楽しむために、インテリアアイテム探しをしている方も多いのではないでしょうか。そこでおすすめしたいのが、ダイソーの商品！インテリアショップも驚きのライト付きの置物を発見。とても可愛くてクオリティが高いので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
商品名：LEDオブジェ
商品情報
価格：￥330（税込）
電池：ボタン電池LR44×2個（別売）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480775371
光り方は弱いけど、デザインがかわいい♡ダイソーで見つけたクリスマスグッズ
ダイソーで可愛いクリスマスインテリアを発見！その名も『LEDオブジェ』です。
今回はサンタさんデザインを購入しましたが、売り場には雪化粧の家、クリスマスツリー、人形デザインのものもありました。
どうやら光は、この穴から漏れ出る作りのよう。
必要な電池はボタン電池LR44が2個。電池は別売りなので、すぐに使いたい方は、併せて購入するのをおすすめします。
電池カバーはドライバーが必要なタイプでした。
実際に光らせてみると…。写真ではわかりにくいのですが、LEDライトが光り淡い光が漏れ出ます。
びかびかと光るタイプではなくやさしい光なので、玄関先に一晩中置いたり、夜間の演出にぴったりです。13時間連続点灯という仕様もうれしいですね！
置くだけで存在感あり！クリスマスインテリアにおすすめなアイテム
想像以上に光が弱かったのですが、デザイン自体がとてもキュート♡おしゃれな雑貨屋さんで売っているような高見えアイテムで、雰囲気作りにおすすめ。
LEDで光るセラミック素材のアイテムということで、飾るだけでも存在感のある商品。
クリスマスの雰囲気を楽しみたいという方におすすめですよ！
今回はダイソーで購入した『LEDオブジェ』をご紹介しました。インテリアショップに並んでいてもおかしくない、クオリティの高い商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。