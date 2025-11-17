「トランプ関税」で６四半期ぶりマイナス成長…実質ＧＤＰ年１・８％減、車輸出「駆け込みの反動減」

内閣府が１７日発表した２０２５年７〜９月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で４〜６月期と比べて０・４％減だった。

このペースが１年間続くと仮定した年率換算は１・８％減で、６四半期ぶりのマイナス成長となった。４月に発動されたトランプ米政権の高関税政策が大きく響き、米国向けの自動車輸出が落ち込んだ。

項目別では、輸出が前期比１・２％減と、２四半期ぶりにマイナスに転じた。４〜６月の米国向けの自動車輸出は、自動車メーカーが関税のコストを吸収したことで維持できたが、「関税を見据えて生じた駆け込み輸出の反動減が７月以降に顕在化した」（内閣府関係者）との見方が出ている。

住宅投資も前期比９・４％減と、大幅に落ち込んだ。建築物省エネ法の改正に伴って３月に住宅着工に駆け込み需要が生じ、その反動減が７〜９月期に現れた。

ＧＤＰの半分以上を占める個人消費は、猛暑によって飲料などが伸びた影響で前期比０・１％増と、６四半期連続のプラスを維持した。企業の設備投資も前期比１・０％増で、４四半期連続のプラスとなり、ソフトウェア投資が好調だった。

城内成長戦略相は１７日、７〜９月期ＧＤＰについて「一時的な押し下げ要因があった。景気が緩やかに回復しているとの認識に変化はない」とのコメントを出した。家計の実感に近い名目ＧＤＰは前期比０・１％増、年率換算では０・５％増で、６四半期連続のプラスを維持した。名目の実額は年率換算で６３５・８兆円だった。

１０〜１２月期のＧＤＰ成長率は、住宅投資の反動減が緩和されることでプラスに転じるとの見方が市場では大きい。みずほリサーチ＆テクノロジーズの酒井才介氏は「現行の関税率では、対米輸出の減少は日本のＧＤＰ全体を年間で０・２％程度下押しすると見込まれる。影響は浅く長く続く見通しで、輸出の先行きは大崩れする可能性は低いものの、力強さも欠くだろう」と指摘する。

「内需強化」成長に不可欠