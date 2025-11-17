ジョアン・ネヴェスが圧巻のフリーキックを決めた

ポルトガル代表は現地時間11月16日に2026年ワールドカップ（W杯）欧州予選の最終節でアルメニア代表に9-1の大勝を収め、首位で本大会出場を決めた。

キャプテンのFWクリスティアーノ・ロナウドを出場停止で欠くなか、MFジョアン・ネヴェスが“時が止まる”圧巻の直接FKを決めてみせた。

ポルトガルは前節アイルランドに0−2で敗れ、予選突破の行方は最終節までもつれ込んだ。肘打ちで退場となったキャプテンのロナウドが出場停止で不在となったが、最下位のアルメニアを相手にゴールラッシュを展開。ネヴェスとMFブルーノ・フェルナンデスがそれぞれハットトリックを記録するなど9得点を奪って圧勝した。これで7大会連続9度目の本大会出場権を手にした。

9ゴールを奪ったなかで、とりわけ印象的だったのは前半41分にネヴェスが決めた4点目のゴール。ゴール正面のやや右寄り、ペナルティーアーク付近から得た直接FKでネヴェスは右足を一閃。壁の上を越えた弾丸シュートはクロスバーを叩いてゴールに収まった。

SNSでも「こんな上手いFK蹴れるのかよ」「あなたにできないことは一体なんなんだい」「すごすぎるって」「エグすぎる」「ネヴェス無双すぎる」「そんなこともできるのか」などコメントが寄せられ大反響。まさに時が止まってしまったかのようにGKは一歩も動けず、ただボールの軌道を見送るしかできなかった。（FOOTBALL ZONE編集部）