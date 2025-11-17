マコーレー・カルキンら新キャストの姿も！『フォールアウト』シーズン2、日本版本予告＆場面写真解禁
終末後の世界を描いた大人気ゲームを実写化した大ヒットドラマシリーズの新シーズン『フォールアウト』シーズン2より、日本語本予告、キービジュアル、新たな場面写真が一挙解禁された。
【動画】新キャストのクメイル・ナンジアニ、マコーレー・カルキンも登場！ シーズン2日本語本予告
本作は、史上最高のビデオゲームシリーズのひとつとして知られる「Fallout（フォールアウト）」を、クリストファー・ノーランの弟でSFドラマシリーズ『ペリフェラル〜接続された未来〜』やドラマ『ウエストワールド』で製作総指揮を担当したジョナサン・ノーランとリサ・ジョイが実写化したシリーズ。
シーズン1は、米批評サイトRotten Tomatoesで批評家・オーディエンス両方から93％という高評価を受け、シーズン2の配信を前に、すでにシーズン3の製作も決定している。
核戦争が起きてから200年後の世界。快適な地下施設である核シェルター「Vault 33」で暮らしていた住民たちは、地上へと足を踏み入れることに。そこに待ち受けていたのは衝撃に満ちた世界、ウェイストランドだった。複雑かつ奇妙で、非常に暴力的な世界で物語が繰り広げられたシーズン1の壮大なフィナーレの余韻に浸りながら、シーズン2では視聴者をモハビ・ウェイストランドから終末後の活気あふれる都市ニューベガスへと誘う。
キャストは前作に引き続き、明るくて不思議なぐらい真っすぐな主人公ルーシー・マクレーン役にエラ・パーネル（『イエロージャケッツ』『アーミー・オブ・ザ・デッド』）、軍国主義派閥BOS （Brotherhood of Steel）に育てられた若い兵士マキシマス役にアーロン・モーテン（『自由への道』）、誰よりも長くウェイストランドをさまよう無慈悲な賞金稼ぎグール役にウォルトン・ゴギンズ（『ジャンゴ 繋がれざる者』）、ルーシーの愛情あふれる父親で高い科学スキルを持つハンク・マクレーン役にカイル・マクラクラン（『ツイン・ピークス』）、ルーシーの弟ノーム・マクレーン役にモイセス・アリアス（『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』）、グールがかつて銀幕のスター、クーパー・ハワードだった時の妻バーブ・ハワード役にフランシス・ターナー（『ザ・ボーイズ』）。
そしてシーズン2では舞台となるニューベガスのロバート・ハウス役でジャスティン・セロー（『アメリカン・サイコ』『マルホランド・ドライブ』）と、クメイル・ナンジアニ、そしてマコーレー・カルキンが加わる。
日本語ティザー予告は、「人を探しているの」というルーシーの言葉から始まり、「よくある話。大事な人？憎んでる人？」「おもしろい質問だ。どうなんだ、マクレーンさん？」という意味深な会話が繰り広げられる。
今回解禁された壮大な予告編では、アクション満載のシーン、変異した生物、新キャストのクメイル・ナンジアニ（『エターナルズ』「オビ＝ワン・ケノービ」）と日本でもおなじみのマコーレー・カルキンの出演が明かされる興奮、そして荒廃した地平線に広がるスリリングな謎が描かれている。
シーズン2は、前シーズンの壮大なフィナーレの余波から物語が始まり、モハビ・ウェイストランドから終末後の都市ニューベガスへと続く旅に観客を誘う。
『フォールアウト』シーズン2は、12月17日よりPrime Videoにて独占配信。
