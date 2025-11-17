佐藤健、“隠しきれない色気”あふれる車内ショットにファン悶絶「ヤバいです」「カッコ良すぎます」
俳優の佐藤健が16日にインスタグラムを更新。オフショットを多数公開すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】カメラ目線でチャパゲティを食べる佐藤健（ほか13枚）
現在、ファンミーティングのアジアツアーを展開中の佐藤が「チャパゲティ」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、キャップとマスクをつけて車で移動する様子をはじめ、食事中やスタッフと笑顔でくつろぐ姿も収められている。
佐藤のオフショットにファンからは「ヤバいです」「カッコ良すぎます」「全てがステキすぎる」などの声が相次いでいる。
■佐藤健（さとう たける）
1989年3月21日生まれ、埼玉県出身。映画『るろうに剣心』シリーズ、『護られなかった者たちへ』やドラマ『天皇の料理番』、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』、TBS系ドラマ『義母と娘のブルース』『恋はつづくよどこまでも』『100万回 言えばよかった』、Netflix『First Love 初恋』など数々の話題作に出演。2025年は小芝風花とダブル主演を務めたドラマ『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）と主演ドラマ『グラスハート』（Netflix）が配信された。
引用：「佐藤健」インスタグラム（＠takeruxxsato）
