吉岡里帆、ゆるカワ2ショットに反響「癒やし」「めっちゃ可愛い」
女優の吉岡里帆が16日にインスタグラムを更新。ゲスト出演したテレビ番組のマスコットとの2ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】吉岡里帆、横顔を捉えたソロショットやななみちゃんとの“ワチャワチャ”も公開（4枚）
吉岡が投稿したのは、15日に放送された『土スタ』（NHK総合）のオフショット。複数公開されている写真には、番組のマスコットキャラクター・ななみちゃんとの触れ合いやハグをする2ショットに加えて、美しい横顔を捉えたソロショットも収められている。投稿の中で吉岡は「収録終わり、カメラが回ってない中走っておでこスリスリしてきてくれたななみちゃんが可愛過ぎました。なんだこの子は！可愛いが過ぎますぞ！」とつづっている。
この投稿にファンからは「癒やし」「めっちゃ可愛い」「愛くるしい」などの声が集まっている。
■吉岡里帆（よしおか りほ）
1993年1月15日生まれ、京都府出身。連続テレビ小説『あさが来た』（2015）で注目を集め、その後、数々のドラマや映画で活躍。2025年は8月に水上恒司とダブル主演を務める映画『九龍ジェネリックロマンス』が公開され、現在放送中のドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）にも出演中。また来年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）への出演も決まっている。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）
【別カット】吉岡里帆、横顔を捉えたソロショットやななみちゃんとの“ワチャワチャ”も公開（4枚）
吉岡が投稿したのは、15日に放送された『土スタ』（NHK総合）のオフショット。複数公開されている写真には、番組のマスコットキャラクター・ななみちゃんとの触れ合いやハグをする2ショットに加えて、美しい横顔を捉えたソロショットも収められている。投稿の中で吉岡は「収録終わり、カメラが回ってない中走っておでこスリスリしてきてくれたななみちゃんが可愛過ぎました。なんだこの子は！可愛いが過ぎますぞ！」とつづっている。
■吉岡里帆（よしおか りほ）
1993年1月15日生まれ、京都府出身。連続テレビ小説『あさが来た』（2015）で注目を集め、その後、数々のドラマや映画で活躍。2025年は8月に水上恒司とダブル主演を務める映画『九龍ジェネリックロマンス』が公開され、現在放送中のドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）にも出演中。また来年放送の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）への出演も決まっている。
引用：「吉岡里帆」インスタグラム（＠riho_yoshioka）