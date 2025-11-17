ジェニファー・ローレンス＆エマ・ストーン、ミス・ピギー主人公の映画を企画
プライベートで仲が良いことで知られるオスカー俳優のジェニファー・ローレンスとエマ・ストーンが、テレビ番組『マペット・ショー』のキャラクター、ミス・ピギーを主人公にした映画を計画しているそうだ。
【写真】エマ・ストーン、シアーなルイ・ヴィトンのドレスで輝く美しさを披露
Varietyによると、ポッドキャスト『Las Culturistas（原題）』に出演したジェニファーが、「話していいのか分からないけれど、エマ・ストーンと一緒にミス・ピギーの映画を製作するんだ。コール（・エスコラ）が脚本を書いている」とコメント。2人も出演するのかと聞かれると、「そうだと思うよ。出演しなくちゃ…（まだ共演したことがないなんて）ひどい話だよ」と冗談めかして明かしたそうだ。
1970年代にボニー・エリクソン、フランク・オズによって生み出されたミス・ピギーは、歌姫のような声の持つ人気キャラクター。これまで単独の長編映画が作られたことはない。
情報筋によれば、ジェニファーとエマのプロデュースのもと、キャラクターの権利を持つディズニーで初期の開発段階にあり、ブロードウェイの大ヒット舞台『オー、メアリー！』で脚本と主演を務め、トニー賞を獲得したコール・エスコラが、脚本を執筆する予定だという。
【写真】エマ・ストーン、シアーなルイ・ヴィトンのドレスで輝く美しさを披露
Varietyによると、ポッドキャスト『Las Culturistas（原題）』に出演したジェニファーが、「話していいのか分からないけれど、エマ・ストーンと一緒にミス・ピギーの映画を製作するんだ。コール（・エスコラ）が脚本を書いている」とコメント。2人も出演するのかと聞かれると、「そうだと思うよ。出演しなくちゃ…（まだ共演したことがないなんて）ひどい話だよ」と冗談めかして明かしたそうだ。
情報筋によれば、ジェニファーとエマのプロデュースのもと、キャラクターの権利を持つディズニーで初期の開発段階にあり、ブロードウェイの大ヒット舞台『オー、メアリー！』で脚本と主演を務め、トニー賞を獲得したコール・エスコラが、脚本を執筆する予定だという。