100均で買っといて助かった！出先で気づいて焦った…アレをさっとお手入れできるシート

外出先でふと足元を見たら、つま先にうっすら汚れ…そんなピンチを救ってくれるダイソーの便利グッズをご紹介します！携帯用の靴クリーナーで、汚れをサッと拭くだけで印象を整えてくれます。外出中の突然の汚れも、これがあれば慌てずに対処できます。革靴をよく履く人なら、ひとつ持っていて損はありません！

商品情報

商品名：靴専用クリーナー（ハンディタイプ、12枚×2パック）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：140mm×200mm

内容量：12枚×2パック

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4984343443150

バッグに常備しておきたい！ダイソーの『靴専用クリーナー』

身だしなみチェックして出かけたのに、ふとしたタイミングで靴の汚れに気づくと焦りますよね。

そんなときに「持っててよかった！」となるのが、ダイソーの『靴専用クリーナー』です。

ウェットシートタイプのクリーナーで、外出先でもサッと取り出してお手入れすることができます。

手が汚れにくく、手間いらずで使えるのが嬉しいポイントです。

使える靴の素材は天然皮革・合成皮革。デリケートな革靴にも使えて、しかも色を問わずに使える優れもの。

汚れを落として、ツヤ出し効果によって、くすみを飛ばしてくれます。

2個入り110円（税込）で、1パック12枚入りとコスパよし。シンプルなパッケージデザインもGOODです。

携帯しやすいサイズ感と手間いらずの使い心地が嬉しい！

外で使うものは、持ち運びやすさも大事。このクリーナーは小さめのパッケージで、ポーチにもバッグのポケットにもスッと入ります。出先で汚れを見つけたときにサッと取り出せる気軽さが便利です。

手が汚れにくい設計になっているのも、外出先では本当に助かるポイント。荷物に触れる前に手洗いが必要…なんてこともないので、気軽に使えます。

ビジネスシューズやゴルフシューズ、カジュアルなレザー靴まで幅広く使える一方で、布製やスエードタイプの靴には使用できません。使用前に素材を軽く確認して使うのが安心です。

拭いた直後は少し湿りが残るので、乾くまで数分置いた方がきれいに仕上がります。

面接や商談の直前に使う場合は、少し早めに取り出しておくと安心です。

筆者が試したヒールの革靴では、全体のトーンが明るくなり、くすみが取れたような仕上がりに。

汚れ部分をなでるように拭くだけで、くすみがすっと和らぎました。

合皮素材を使用したスニーカーでも試してみました。靴底まわりの黒ずみがみるみる落ちて、汚れがきれいさっぱり！肉眼で見ると、かなり印象が変わりました。

外を歩いていて、土埃などで靴が汚れてしまった時に手早くきれいにできるのが嬉しいです。

今回はダイソーの『靴専用クリーナー（ハンディタイプ、12枚×2パック）』をご紹介しました。

忙しい朝の「時間がない！」という場面でも、ひと拭きで印象が整います。持ち歩く用と自宅用、メインバッグとサブバッグ…など、ストックしておきたくなる便利さです。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。