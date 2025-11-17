イモトアヤコ「晩ごはん」2品並んだ食卓披露「オムレツかな？」「器もお洒落」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントのイモトアヤコが11月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。「晩ごはん」として夕食メニューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「イッテQ」39歳タレント「家庭的で素敵」2品並んだ夕食メニュー
イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、料理写真を公開。白い器に盛り付けられた肉と白菜のあんかけ風の炒め物と、その奥には茶色く焼かれたオムレツのようなものが写っている。
この投稿に、ファンからは「オムレツかな？」「器もお洒落」「美味しそう」「家庭的で素敵」「料理上手」「盛り付けが綺麗」といった声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「イッテQ」39歳タレント「家庭的で素敵」2品並んだ夕食メニュー
◆イモトアヤコ、2品並んだ食卓公開
イモトは「晩ごはん」とコメントを添え、料理写真を公開。白い器に盛り付けられた肉と白菜のあんかけ風の炒め物と、その奥には茶色く焼かれたオムレツのようなものが写っている。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「オムレツかな？」「器もお洒落」「美味しそう」「家庭的で素敵」「料理上手」「盛り付けが綺麗」といった声が上がっている。
イモトは2019年、「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜よる7時58分〜）のディレクターを務める石崎史郎氏との結婚を報告。2022年に長男の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】