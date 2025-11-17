“準ミス青山”井口綾子、美背中大胆見せベアドレス姿「可愛いと美しいを両立してる」「スタイルレベチ」の声
【モデルプレス＝2025/11/17】女優でタレントの井口綾子が11月16日、自身のInstagramを更新。ベアトップのドレス姿で美しい素肌を披露した。
井口は「昨日は K-1 WORLD MAX 2025、今年最後の大会でした 今回も本当に多くのドラマが生まれて、胸が震える瞬間の連続でした」と記し、大会会場でのショットを公開。アップにしたヘアスタイルで、大胆に胸元と背中が開いた白いベアトップのロングドレス姿で美しいデコルテと背中を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛いと美しいを両立してる」「女神様」「綺麗すぎる」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。
井口は2017年に準ミス青山を受賞後、芸能活動を開始。大学卒業以降はフリーアナウンサーとして、その美ボディを活かしたグラビアやバラエティ番組、ラジオ番組など幅広く活躍している。（modelpress編集部）
◆井口綾子、ベアトップ姿で美デコルテ＆背中披露
◆井口綾子の投稿に反響
