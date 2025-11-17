歌手の森高千里（56）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「2025森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”11月16日 富山 高周波文化ホール（新湊中央文化会館）大ホール 終了しました！」と報告した。

「皆さんの温かい応援、優しさを感じながらパフォーマンスすることができました。めちゃくちゃ盛り上がってくれてありがとうございました〜」と感謝。「新湊大橋を渡って海王丸を見に行きました。帆が張った姿を見ることはできませんでしたが、遠くからでもすごーい迫力でしたよ！“日本のベニス”と呼ばれている内川にも行き、番屋カフェにも行って穏やかな時間を過ごすことができました。景色がとっても良く静かで素敵な場所だったなぁ〜 また必ず行きたいです！」とつづり、街並みやカフェ、食なども満喫したショットを公開した。

また、「射水市のキャラクター『ムズムズくん』も可愛かった」とツーショットもアップ。ブラウン、ブルー、シルバーなど、コンサートのミニスカート衣装で、歌ったりドラムをたたいたりした様子も披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎる〜」「最高の夜ありがとう」「元気モリモリもらえました」「国宝です」「絶対領域にドキドキ」「港でのポーズも決まってますね」「石原裕次郎みたい」「ヤンチャ坊主な感じが大好き」「街ブラの天才」「ラストもファイト〜〜」などのコメントが寄せられた。

今回のツアーは、来月6日の千葉・松戸公演を残すのみとなった。