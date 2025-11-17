男子テニスで、１７日に開幕したツアー下部大会、横浜慶応チャレンジャー（横浜・慶応大日吉キャンパス）は、大会ＳＮＳで、元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）の動画メッセージを掲載した。錦織は「こんにちは、錦織圭です。今週から慶応チャレンジャー頑張ります。本日、大会開幕です」と、約３か月ぶりの実戦復帰を宣言。また、錦織が元トップ１００の内山靖崇（積水化学工業）と練習する動画もアップし、錦織は軽快な動きを見せていた。

１６日に組まれた本戦ドローで、錦織は第１シード。１回戦は予選勝者との対戦が決まった。錦織の１回戦は１７日には予定されておらず、１８日以降となる。錦織が、日本国内のツアー下部大会チャレンジャー・シリーズに出場すれば、自身が初めて同シリーズに出場した２００６年３月の島津全日本室内選手権以来、１９年８か月ぶりだ。

錦織は、今年５月の全仏前哨戦ジュネーブ・オープン（スイス）で腰を痛め、２回戦で途中棄権。８月のシンシナティ・オープン（米国オハイオ州）で１度、復帰したが、１回戦で敗れ、それ以降、リハビリと治療で実戦から遠ざかっていた。