ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥â¥Î¤À¤±¤ò¿È¤ËÅ»¤¦¡£Æ´¤ì¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à8Áª¡ÚÆ´¤ì¤Î°ìÀ¸¥â¥ÎÌ¾´Õ¡Û

¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤â°ìÅÙ¼ê¤Ë¤·¤¿¤éÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¤òÊü¤Ä°ïÉÊ¤ò¸·Áª¤·¡¢°Ü¤í¤¦»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡ÈËÜÊª¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚPart 1¡Û
FASHION
1. ÆþÇ°¤Ê»Å¾å¤²¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¾å¼Á¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¹½Â¤Èþ
¥ª¡¼¥Ç¥Þ ¥Ô¥²
¡ÖCODE 11.59 ¥Ð¥¤ ¥ª¡¼¥Ç¥Þ ¥Ô¥² ¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡Ê379Ëü5000±ß¡Ë
¥¹¥ì¡¼¥È¥°¥ì¡¼¤ÎÊ¸»úÈ×¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡¢¥¯¥é¥¦¥É 50¡×¥«¥é¡¼¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ù¥¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥±¡¼¥¹·Â¤Ï41mm¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢Í¥¤ì¤¿»ëÇ§À¤È¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Àß·×¤¬¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥Þ ¥Ô¥² ¥¸¥ã¥Ñ¥ó PR¡Ë
¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤È¥µ¥Æ¥ó¤òÁ¡ºÙ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿»Å¾å¤²¤¬¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ë½À¤é¤«¤Ê±¢±Æ¤ò½É¤·¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±ü¹Ô¤¤³¤½¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ç¥Þ ¥Ô¥²¤é¤·¤¤·úÃÛÅªÂ¤·ÁÈþ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ì¡¼¤È¥Ö¥ë¡¼¤ò½Å¤Í¤¿¹µ¤¨¤á¤ÊÇÛ¿§¤â¿¼¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡È°ìÀ¸¥â¥Î¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
SPEC¡§¥±¡¼¥¹·Â¡§41mm¡¢¸ü¤µ¡§10.7mm¡¢¥¥ã¥ê¥Ð¡¼4302¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¡§Ìó70»þ´Ö¡ÊºÇÂç´¬¤¾å¤²»þ¡Ë¡¢30mËÉ¿å¡¢SS¥±¡¼¥¹
¢¥Ê¸»úÈ×¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿Æ±¿´±ß¾õ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¿åÌÌ¤ÎÇÈÌæ¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤òÂª¤¨¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆË¤«¤Ê±¢±Æ¤Èµ±¤¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
2. àÎ¹¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò¾®¤µ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¶Å½Ì
¥ê¥â¥ï
¡ÖPersonal¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¡×¡Ê25Ëü800±ß¡Ë
¾ÝÄ§Åª¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥·¥§¥ë¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¥ê¥â¥ï¤È¤ï¤«¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡ÊGoodsPress WebÊÔ½¸Éô ¼ãß· ÁÏ¡Ë
·ÚÎÌ¤«¤Ä·øÏ´¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥ê¥â¥ï¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ÎDNA¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀº¹ª¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÁÇºà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢³ê¤é¤«¤Ê³«ÊÄ¤äåÌÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥Ã¥ÈÇÛÃÖ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥â¥ï¤ÎÅ¯³Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂ©¤Å¤¤¤¿¡¢¡ÈÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ëµ¡Ç½Èþ¤Î·ë¾½¡É¤À¡£
¢¥D¥ê¥ó¥°¤Ï¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¤¿ºÝ¤â¶â¶ñ¤¬½Ð¤ÃÄ¥¤é¤º¡¢¥±¡¼¥¹É½ÌÌ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¹½Â¤¡£µ¡Ç½À¤ÈÈþ´Ñ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤À
¢¥Ãæ¤ò³«¤¯¤È¥¤¥¿¥ê¥¢À½¤Î¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£Æó¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ä¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸Ø¤ë
3. Ã¼Àµ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë½É¤ë±Ñ¹ñ·¤¤Îââ»ý
¥¸¥ç¥ó¥í¥Ö
¡Ö¥í¥Ú¥¹¡×¡Ê26Ëü9500±ß¡Ë
¥¨¥×¥í¥ó¡Ê¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤ï¤ê¡Ë¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ÏÎý¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£1Â¤ò»Å¾å¤²¤ë¤Î¤Ë1»þ´ÖÈ¾Í×¤·¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¤¬¶î»È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¸¥ç¥ó¥í¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹Êó¡Ë
1950Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥¸¥ç¥ó¥í¥Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥í¥Ú¥¹¡×¡£°ì¸«¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢³×¤Î¤Ä¤Ê¤®ÌÜ¤ò¶ËÎÏ¤Ê¤¯¤·¤¿³ê¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¡¢¼êË¥¤¤¤Ç»Å¾å¤²¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬À¸¤à±ü¹Ô¤¤¬³Ê¤Î°ã¤¤¤òÊª¸ì¤ë¡£Íú¤¯¤Û¤É¤ËÂ¤ËÆëÀ÷¤à¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê³×¤ÈÃ¼Àµ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¡¢Î®¹Ô¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤À¡£
¢¥³ê¤é¤«¤Ê¥«¡¼¥Õ¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£Ã°Ç°¤ÊËá¤¤Ç³×ËÜÍè¤Î±ð¤È±ü¹Ô¤¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Íú¤¯¤Û¤É¤Ë¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯
4. 125Ç¯¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º
¡Ö¥¹¡¼¥Ô¥Þ¥³¥Ã¥È¥ó ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É ¥É¥ì¥¹¥·¥ã¥Ä Traditional Fit¡×¡Ê3Ëü1900±ß¡Ë
2025Ç¯¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤«¤é125Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¤âÌÏÊï¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢ÎòÂåÂçÅýÎÎ¤«¤éÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤Ç¤¹¡Ê¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º PR¡Ë
¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î¥Ü¥¿¥ó¥À¥¦¥ó¥·¥ã¥Ä¡£¥¢¥á¥ê¥«»º¥¹¡¼¥Ô¥Þ¥³¥Ã¥È¥ó100¡ó¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹ñÆâ¹©¾ì¤ÇÃúÇ«¤ËË¥À½¡£ÅÁÅýÅª¤Ê6¤Ä¥Ü¥¿¥ó»ÅÍÍ¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ß¸µ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¹â¤á¤¿Àß·×¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¼«Á³¤Ê±ð¤È³ê¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬Â©¤Å¤¯°ìÃå¡£
¢¥Á´ÂÎ¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤»¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
5. »þÂå¤ÎÇ®¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ ±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó
¥ë¥¤¥¹¥ì¥¶¡¼¥º
¡ÖNo.391 Lightning¡×¡Ê24Ëü2000±ß¡Á¡Ë
½Å¸ü¤Ê¥Û¡¼¥¹¥Ï¥¤¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ãå¤ë¤Û¤É¤ËÂÎ¤ËÆëÀ÷¤à¤Î¤¬¡Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Ãå»Ï¤á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë±ð¤È¿¼¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î°ìÃå¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥ë¥¤¥¹¥ì¥¶¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ¸åÆ£¹±ÌÀ¤µ¤ó¡Ë
¥À¥¦¥ó¤ä¥³¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤ÏËÜÊª¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢1958Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ë¥¤¥¹¥ì¥¶¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë°ìÃå¡£4¤Ä¤Î¥¸¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥¦¥¨¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤òÈ÷¤¨¡¢±Ñ¹ñÀ½¥ì¥¶¡¼¤¬Êü¤Ä±ð¤È½Å¸ü´¶¤¬¡¢Â¾¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¢¥¥¸¥ç¥ó¡¦¥ì¥Î¥ó¤ä¥¸¥ç¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Þ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Âµ¤òÄÌ¤·¤¿70Ç¯Âå¤Î¥Ñ¥ó¥¯¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÃå
6. ÁÇºà¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤ë ¥«¥·¥ß¥ä¥Ë¥Ã¥È¤Î¿·¶ÃÏ
¥Ü¡¼¥Ç¥£
¡ÖHEAVYWEIGHT CREW¡×¡Ê13Ëü2000±ß¡Ë
¾å¼Á¤Ê¥«¥·¥ß¥ä¤òìÔÂô¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Îµ¤·Ú¤µ¤È¥Ë¥Ã¥È¤Î¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âµ¤ä¿þ¤Î¥ê¥Ö¤Ë¤Ï¶¯¤á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤«¤±¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ»þÂå¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Êalpha Brand Consulting PR Communications °ð³ÀÂçµ®¤µ¤ó¡Ë
BODHI¡Ê¥Ü¡¼¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢Å·Á³ÁÇºà¤È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥«¥·¥ß¥ä¤Î¾å¼Á¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤òÆü¾ïÃå¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¤½¤ÎÅ¯³Ø¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¡ÖHEAVYWEIGHT CREW¡×¤À¡£½Å¸ü¤ÊÊÔ¤ßÃÏ¤È·Ú²÷¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¡È¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤â¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÉÍ£°ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¥¥«¥·¥ß¥äËÜÍè¤ÎµÛ¼¾À¤¬ÂÎ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¡¢ÂÎ²¹¤òÄ´À°¤·¤Æ¾ø¤ì¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢¼¼Æâ³°Ìä¤ï¤º²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤
¢¥¥«¥·¥ß¥ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤âÌ¥ÎÏ¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥È¡¼¥ó¤«¤é·Ú¤ä¤«¤Ê¿§¤Þ¤Ç¡¢ÁÇºà¤Î¾å¼Á¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëËÉÙ¤Ê¿§Å¸³«¤òÂ·¤¨¤ë
7. ÉÊ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤òÅ»¤¦ Åß¥³¡¼¥È¤ÎÂçËÜÌ¿
¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å
¡Ö¥Ï¥ó¥Ó¡¼ ¥«¥·¥ß¥¢ ¥¦¡¼¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É ¥³¡¼¥È¡×¡Ê19Ëü8000±ß¡Ë
¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤È¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¸ü¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤âÆ°¤¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åß¤Îµ¨Àá¤ËÍê¤ì¤ë°ìÃå¤Ç¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÈ¬ÌÚÄÌ¾¦ PR ÂçÈª¹»Ö¤µ¤ó¡Ë
¿ô¡¹¤ÎÌ¾¥³¡¼¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥Ã¥¥ó¥È¥Ã¥·¥å¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ó¡¼¡×¤Ï¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¿þ¤Ø¹¤¬¤ë¡ÈA¥é¥¤¥ó¡É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¿·¤·¤¤ÄêÈÖ¤òÃÛ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¸ª²ó¤ê¤È¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç·Á¤¬·è¤Þ¤ëÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¥ê¥Ù¥Ã¥ÈÊä¶¯¤Î¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¡¢ËÉÉ÷À¤ò¹â¤á¤ë¥Á¥ó¥¿¥Ö¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Îµ¡Ç½Èþ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¢¥¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥¦¡¼¥ë¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥«¥·¥ß¥ä¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê±ð¤È½À¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À¸ÃÏ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë
8. ºÇ¹âµé¥³¥Ã¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ µæ¶Ë¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¦¥¨¥¢
¥Å¥£¥á¥ê
¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¡Ê1Ëü8700±ß¡Ë
¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¿½ÌÀ¤È±©¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¹âÊö¥é¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾å¼Á¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£È©¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤ÈÀºÌ©¤ÊË¥À½¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Ãå¿´ÃÏ¤Ï¡¢°ìÅÙ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ã¤È¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼ ÀõÌîÀ¿ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë
ËÜÅö¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤½½É¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥¤¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Å¥£¥á¥ê¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢100¡ó¥¹¥¤¥¹À½¤Î¾å¼Á¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¤¬ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢Ë¥À½¤ÈºÛÃÇ¤ÎÀºÌ©¤µ¤Ï¤â¤Ï¤ä¹©·Ý¤Î°è¡£¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÇÉÊ³Ê¤òÊÝ¤Ä¡£¤³¤ì¤¾¡¢¡È¾¡Éé¡É¤Î°ìÃå¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¢¥¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥³¥Ã¥È¥ó¤ò¥¹¥¤¥¹¤Î½ÏÎý¿¦¿Í¤¬°ìËç¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶Ë¾å¤ÎÈ©¤¶¤ï¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¼ãß·ÁÏ¡ä
