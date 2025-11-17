100円ってマジ！？正直持ち運びに困ってた…！ケース付きで便利な立体パフ
商品情報
商品名：メイクパフ（ホイップ型、ケース付）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480562308
ケース付きで持ち運びにも便利！ダイソーで見つけた立体型メイクパフ
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『メイクパフ（ホイップ型、ケース付）』という商品です。
ケース付きで持ち運びにも便利な、立体型メイクパフです。
価格は110円（税込）とお手頃！100均のケース付きメイクパフは200円以上するイメージだったので、安くて驚きました！
たまご型のケース付きで、持ち運びが本当に便利です。
ループも付いているので、フックにも掛けられます。
洗った後も衛生的に保管でき、旅行や外出時に ケースに入れて持ち歩けます！
丸みや先端が含まれる立体的な形状が特徴です。
頬や額といった顔の広い面、小鼻や目尻といった細かい部分など、それぞれに適した面を使いやすいというメリットがあります！
さらに、厚みや丸みがあることで押し込んだり、トントンと叩き込んだりするような動きがしやすく、手やブラシだけでは届きにくい凹凸にも密着させる効果が期待できますよ。
水なしor水ありで仕上がりに大きな差が…！
水を含ませて使用することができるのも嬉しいポイント！
水を含ませない状態だと、こんな感じのサイズ感ですが…
水を含ませるとこんなに膨らみます！
柔らかくてもちもちとした質感になり、肌に当てたときにひんやり気持ちいいです。
実際にファンデーションを塗って比較してみましたが、水なしだとファンデーションがしっかりついて、さらさらとした質感に。
水ありだと、しっとりしていて肌に馴染む感じで塗り広げられます。ファンデーションにもよると思いますが、艶感もやや出ます。
100円のスポンジでこのクオリティが出せるとは思わず、正直驚きました！
今回は、ダイソーの『メイクパフ（ホイップ型、ケース付）』をご紹介しました。
プロが使うような本格的な商品だと高価なのがネックですよね…。その点ダイソーのこちらは、立体パフを試してみたいという方でも手に取りやすいのでおすすめです！
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。