髪型迷走中（泣）→ こういうの求めてた！！【40・50代】が似合う「今っぽボブ」♡

次の髪型が決まっていないなら、シャレ感と若々しさが手に入るボブを選んでみては。さらに今っぽさをプラスしたい人は、レイヤーカットで動きを加えたボブが最適解になるかもしれません。今回は、シルエットが軽くなり、柔らかいボリューム感もプラスできる「今っぽボブ」にフォーカス。40・50代に似合いやすいヘアスタイルをピックアップしてご紹介します。

こなれ感を引き出すレイヤー & ハイライト

低めの位置に、さりげなくレイヤーを入れたアレンジ。ベースのまとまりやすさはそのままに、毛先を軽く見せられます。スタイリングのコツは、表面を持ち上げて、束感をつけること。ふんわりとしたシルエットとの相乗効果で、こなれたエアリーな雰囲気に仕上がるはず。グレージュのハイライトを入れているため、落ち着いたトーンでも、透明感は抜群。

ひし型でボリュームとメリハリをGET

レイヤーを多めに入れると、ベースとの差によってくびれがつき、美しいひし型シルエットに。自然なボリューム感が生まれるため、髪の細さやへたりが気になる人にもオススメできます。顔まわりの髪が描くゆるやかな曲線により、フェミニンムードもまとえそう。やや長めのレングス + ダークトーンのカラーリングでも、首まわりがほっそり見え、爽やかさも◎

小顔効果にも期待できるウルフボブ

襟足のボリュームを抑えて、レングスは長めに残したウルフボブ。@t.ikeda214さんによると、「オーダー多数の小顔ネオウルフ」とのことで、注目度の高いヘアスタイルです。全体にレイヤーを入れているものの、顎より低い位置に設定しているため、大人っぽい落ち着きは十分にフォロー。@t.ikeda214さんが「ソフトブランジュ」という、柔らいカラーリングとも、相性抜群です。

ハイライトが映えるミニボブ

地毛が伸びても根元が気になりにくい、ハイライトを入れたカラーリング。まろやかなベージュ系は、白髪と馴染みやすいだけでなく、膨張色としてヘアスタイルに立体感も与えてくれます。毛先をぷつっとカットしたようなシャープさのあるコンパクトなミニボブは、首をスラリと見せてくれるため、スタイルアップしたかのような印象も手に入りそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@end.kazuma様、@t.ikeda214様、@acco.mama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S