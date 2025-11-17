¡Ú¥×¥é¥¹¥Æ¡Û¡Ö¥Ï¥ë¥Î¥Ö¥à¥é¥¿¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ! ³ê¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î¥³¡¼¥È¤ä¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁ´11¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯Çä
PLST(¥×¥é¥¹¥Æ)¤Ï11·î28Æü¡¢¡ÖHARUNOBUMURATA¡×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¹¥Æ¤Î¥¦¥£¥á¥ó¥º¥é¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëÂ¼ÅÄÀ²¿®»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤ò¡¢Á´17Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖPLST¡ßHARUNOBUMURATA¡×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Â¼ÅÄÀ²¿®»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ
2025Ç¯½Õ²Æ¤ËÂ³¤¯¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¾å¼Á¤ÊÂç¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£³ê¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿´¤Þ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÄÉµá¡£¤Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬¹á¤ë¡¢Á´11¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥É¥ê¥Ð¡¼¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡×(49,000±ß)
¡Ö¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥É¥ê¥Ð¡¼¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡×(49,000±ß)¤Ï¡¢¥«¥·¥ß¥äº®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âµé´¶¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¥ê¥Ð¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡£Ä¹¤á¤ÎÃå¾æ¤È¡¢ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¡£°ìËç±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´°À®¤¹¤ë¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë°ìÃå¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡ÁM¡¢¥«¥é¡¼¤ÏBROWN¤ÈDARK BROWN¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¡×(55,000±ß)
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë"¤Ì¤¯¤â¤ê"¤ò¡¢É½ÌÌ¤Î¥·¥Ü´¶¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥È¡×(55,000±ß)¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤È¿þ¤Ï¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾å²¼¤É¤Á¤é¤«¤é¤â³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ËÊ»¤»¤Æ°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¢¥«¥é¡¼¤ÏOFF WHITE¤ÈBLACK¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×(19,000±ß)
ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤ÁÇºà¤òÁª¤Ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤é¥Õ¥ì¥¢¤Ë¹¤¬¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È&¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×(19,000±ß)¡£Ãå¤ë¿Í¤ò¾åÉÊ¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë"HARUNOBUMURATA"¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ³Ø¤¬Â©¤Å¤¯°ìÃå¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡ÁM¡¢¥«¥é¡¼¤ÏBLUE¤ÈBLACK¤Î2¿§¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¦¡¼¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×(27,000±ß)¡¢¡Ö¥¦¡¼¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥ï¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×(19,000±ß)
Íî¤Á´¶¤¬¤¢¤ê¡¢»ÅÎ©¤Æ±Ç¤¨¤¹¤ë¾å¼Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¦¡¼¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×(27,000±ß)¤È¡Ö¥ï¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡×(19,000±ß)¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤Û¤É¤è¤¯ÂÎ¤Ë±è¤¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÄ¹¤á¤ÎÃå¾æ¤Ç¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¡¢½Å¤ÍÃå¤ò¤·¤¿¤¤´¨¤¤Æü¤Ë¤â·Ú¤¯±©¿¥¤ê¤¿¤¤µ¨Àá¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¡£¥ï¥¤¥É¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï3¥¿¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£¹â¤á¤Î¥¦¥¨¥¹¥È°ÌÃÖ¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤ÇµÓ¤òÄ¹¤¯¸«¤»¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃåÍÑ¤â²ÄÇ½¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡ÁM¡¢¥«¥é¡¼¤ÏBLUE¤ÈBLACK¤Î2¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¡¼¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥«¡×(15,000±ß)¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×(15,000±ß)
³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤ÈÎ¢¥Ü¥¢¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¡¢"¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Î¾å¼Á¤µ"¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¡¼¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥«¡×¤È¡Ö¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¡×(¤¤¤º¤ì¤â15,000±ß)¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥Ñ¡¼¥«¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡¢Âµ¸ý¤È¿þ¤Î¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¥×¥é¥¹¡£¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¥É¥í¥¹¥È»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÂÀ¤â¤â¼þ¤ê¤«¤é¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÇÃå¤ì¤Ð¡¢"Âç¿Í¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥¢"¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡ÁM¡¢¥«¥é¡¼¤ÏBROWN¡¦BLACK¤Î2¿§¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥·¥¢¡¼¥×¥ê¡¼¥Ä¥é¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥È¡×(22,000±ß)
½Å¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦½©Åß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢·Ú¤µ¤ò½Ð¤¹¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Î¡Ö¥é¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥È¡×(22,000±ß)¡£¥×¥ê¡¼¥Ä¤ò°Û¤Ê¤ëÉý¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£·Ú¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥·¥¢¡¼ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¥¸¡¼¥ó¥º¤Ê¤É¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡ÁM¡¢¥«¥é¡¼¤ÏOLIVE¤ÈGRAY¤Î2¿§ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼¡×(9,990±ß)
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼¡×(9,990±ß)¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Èº¢¤ÈÂµ¤Ë°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ë¥Ã¥È¡£ °ÛÁÇºà¤òÆ±·Ï¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢¿Èº¢¤ò¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡ÁM¡¢¥«¥é¡¼¤ÏWHITE¤ÈDARK GRAY¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¥·¥ã¥Ä¡×(13,000±ß)
¡Ö¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¥·¥ã¥Ä¡×(13,000±ß)¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¡¢½À¤é¤«¤Ê¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼ÁÇºà¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¥·¥ã¥Ä¡£Âç¤¤á¤Î¶ß¤äÂÀ¤á¤ÎÁ°Î©¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ëÂµ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ã¥Ä¤ò¿·Á¯¤Ê°õ¾Ý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡£Âµ¤Ë¤Ï¿¼¤á¤Î¥¿¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡ÁM¡¢¥«¥é¡¼¤ÏBROWN¡¢BLACK¡¢WHITE¤Î3¿§¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥ë¡×(13,000±ß)
¡Ö¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥ë¡×(13,000±ß)¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´¬¤¯¤À¤±¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡¢200cm¡ß75Ñ¤ÎÂçÈ½¥¹¥È¡¼¥ë¡£´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹±¢±Æ¤¬¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¥¦¡¼¥ë100%¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÈ¤«¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥é¡¼¤ÏGRAY¤ÈDARK GRAY¤Î2¿§¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
