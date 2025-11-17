「一瞬、彼岸花に見えませんか？」と投稿された写真がSNS上で話題になっている。



【写真】お見事！洗濯バサミ800個使用した100のコスモス

季節を感じる綺麗な彼岸花の写真…とスクロールしようとするが、「一瞬ってどういう意味？」と再度よく見ると、なんと花びらが洗濯バサミでできている！？リアルすぎるこの写真は25万いいねを獲得。「本物と間違えた！」など驚きの声が集まった。



投稿した、洗濯バサミフォトグラファーの岡本なうさん（@okaphotoart）に話を聞いた。



――材料は？



岡本：彼岸花1本につき、花びらだけで洗濯バサミ30個使っています。茎は園芸用の支柱で、花茎に針金6本、おしべは針金とパールビーズを使い表現しました。



――こだわって制作したポイントは？



岡本：「本物そっくりに作ること」以上に「撮ること」にこだわっています。それが、私が洗濯バサミフォトグラファーを名乗る所以。強いて制作面で挙げるならば、おしべの先のパールビーズの部分。彼岸花の繊細さを意識して作りました。



――撮影時のこだわりは？



岡本：第一は、庭で撮影すること。「洗濯物を干す庭」で撮影することに意義があると感じています。



実は夏のうちから庭の雑草を伸ばしたり刈ったりしながら、構図や背景を探っているんですよ。今回の写真では秋の繊細な自然光を活かし「翳りゆく秋の光の中に浮かぶ彼岸花」というイメージで撮りました。



――洗濯バサミフォトにかける熱い思いを教えてください。



岡本：伝えたいのは「洗濯バサミは美しい」「洗濯バサミが活躍する日常って美しい」という視点。形状の綺麗さだけではなく、日常の中に存在するその佇まいの美しさを、洗濯バサミフォトを通じて伝えていきたいです。



◇ ◇



SNSでは「彼岸花の写真や～と素通りしようとして、驚いた」「彼岸花じゃなかったら何の花？と思ってよく見たら、花でもなかった」「画像拡大してやっと洗濯バサミだと分かった」などの反響が多く寄せられた。生きている限り続く洗濯に美しさを見出す、岡本なうさんの作品に今後も注目したい。



洗濯バサミフォトグラファー・岡本なう

「洗濯バサミは美しい」という視点を洗濯バサミを撮影した 洗濯バサミフォトでお届けしたいと思い2021年より活動開始。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）