やのまんのゆれる縁起物シリーズに新作「パズころりん 招き猫（白/黒）」が登場。

金運・魔除けの招き猫デザインで、お正月や受験の贈り物にもぴったりな、お金を貯められる3D球体パズルです！

やのまん「パズころりん 招き猫（白/黒）」

発売日：2025年11月下旬

価格：各1,980円(税込)

ピース数：各60ピース

パズル完成サイズ：直径約7.6cm

付属品：台座、耳パーツ付き

販売店舗：全国のホビーショップ、家電量販店、公式ECサイト

ジグソーパズル製造販売事業を手掛けるやのまんから、お金を入れるとゆらゆら揺れる縁起の良い3D球体パズル「パズころりん 招き猫（白/黒）」が登場。

2024年11月に発売し、人気を集めている「パズころりん だるま（赤/白）」に続く、縁起物をモチーフとした「パズころりん」シリーズの最新作です☆

「パズころりん（Puzz Cororin）」は、お金を入れると、起き上がりこぼしのようにころころゆれる3D球体パズル。

組み立てたパズルの中にはお金（硬貨）を入れることができ、お金を入れるほど「幸福が積もっていく」よう！

さらに硬貨を入れることで「パズころりん」が安定し、ゆらゆら揺らすことが出来るようになります☆

今回、新たに登場するのは金運を招く白い招き猫と、魔よけ・厄除けの黒い招き猫です。

はめ合わせが良く、接着剤なしで組み立てられるプラスチック製なのもポイント。

招き猫の立体感を出すため、「耳パーツ」も付属しています！

ころがっても起き上がる縁起の良い招き猫で、一層の幸福を祈願でき、インテリアやプレゼントにもおすすめです☆

パズころりん招き猫白

「パズころりん招き猫白」は、運気を上げてこ運に導くという「白い招き猫」モチーフ。

右手を上げている姿が金運を招くと言われ、縁起の良いグッズです！

パズころりん招き猫黒

魔除けや厄除け効果が期待できる「黒い招き猫」モチーフの「パズころりん招き猫黒」

左手を上げている姿は、人やお客を招くと言われています☆

だるまシリーズ

発売日：2024年11月

価格：各1,650円（税抜価格1,500円）

ピース数：各60ピース

パズル完成サイズ：直径約7.6cm

付属品：台座付き、のり不要

2024年11月発売の「パズころりん だるま」と一緒に並べれば、さらに華やかで縁起の良い空間を演出。

受験生や新年の贈り物としてもぴったりな立体パズルです。

パズころりん赤だるま

縁起物の定番、赤いだるまをモチーフにした「パズころりん」

起き上がりこぼしのようにゆれ、中にお金を貯めることができます☆

パズころりん白だるま

「パズころりん」には、白いだるまも。

紅白でだるまを揃えたり、白い招き猫と組み合せても楽しいグッズです！

ゆれる縁起物のパズルに、耳パーツも付いた招き猫デザインが登場。

やのまんの「パズころりん 招き猫（白/黒）」は、2025年11月下旬より発売です☆

