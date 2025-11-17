北村一輝、“かわいすぎる”吉瀬美智子の照れ隠し告白「キスシーンあるときに…」 ドラマ『昼顔』を回想
俳優の吉瀬美智子が、16日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』に出演。多くの作品で共演してきた俳優・北村一輝がVTRメッセージを寄せた。
北村は、多くの作品で共演し、吉瀬の俳優としての成長をしる“お兄ちゃん”的存在。ドラマ『昼顔』（2014年）で相手役を務めた当時を振り返った北村は「最初に『えぇ〜』と。お互いにたぶん思ったんです。『どうする？』と。いろいろ知っているじゃないですか」とオファーを受けた当時の心境を語った。
続けて、撮影時について「キスしたりのシーンあるとき、本番1秒前まで『お兄ちゃん、私こういうのね、本当に向いてないから。本当わかるよね。知っているよね。私、こういうのできないし、本当女優向いてない。やめた方がいい。あとはよろしく』って。結構シャイ」と告白。「テレビか何かでチラっと見たとき、きれいだなと思って『この間見たけどさ、きれいだよな』って言ったら、『やめてよ！』って。そういうのがたぶん苦手」と素顔を明かした。
VTR見た吉瀬は「照れ隠しじゃないかな」と照れ笑い。「もう丸投げ」と笑いを誘った。そして、映画デビュー作『蘇る金狼』（1998年）で共演した当時に触れ、「本当に何もわからない状態で出て。（北村に）恥とかも全部みせてきた。全部アドバイスをくれた」と感謝を伝えた。
