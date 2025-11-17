¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¡¡º£·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡¡ÆÃÊÌ±ÇÁü¤ÎÊü±Ç¤ä²ÖÂ«Â£Äè
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï17Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹Ìîµ×µÁÁª¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤ÎÃæ¤Ç³«ºÅ¡£Ä¹ÌîÁª¼ê¤Î16Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤ÎÊü±Ç¤ä¡¢Áª¼ê¤é¤Ë¤è¤ë²ÖÂ«Â£Äè¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä¹ÌîÁª¼ê¤ÏÃÞÍÛ³Ø±à¹â¡¢ÆüËÜÂç¡¢Honda¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç1°Ì»ØÌ¾¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ç¤Ï¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÌöÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2018Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¿ÍÅªÊä½þ¤Ç¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤â¡¢2023Ç¯¤«¤é¤ÏºÆ¤Óµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿40ºÐ¤ÎÄ¹ÌîÁª¼ê¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1651»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.280¡¢1512°ÂÂÇ¡¢163ËÜÎÝÂÇ¡¢623ÂÇÅÀ¡¢99ÅðÎÝ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£