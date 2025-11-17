『マリオ』新作映画の新ビジュアル解禁 宇宙への冒険に旅立つ
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026年4月24日に国内公開）の新ビジュアルが解禁された。キノコ王国に星くずが降りそそぐ中、マリオたちは宇宙への冒険に旅立つ物語になっている。
【画像】変なキャラ登場！宇宙が舞台の映画『マリオ』新ビジュアル＆場面カット
公開された映像では、冒頭から小さくなったクッパが登場し、盆栽をカットするシーンも。そんな姿を見てマリオとルイージが冷ややかに見る姿が描かれた。さらに、クッパJr.、ロゼッタ姫など新キャラが続々と登場している。
『スーパーマリオ』の映画は2023年4月に公開され、興収140億円を突破する大ヒット。任天堂のゲームキャラクター「スーパーマリオブラザーズ」を原作とする映画で、ニューヨークで配管工を営む双子の兄弟マリオとルイージが、謎の土管で魔法に満ちた新世界に迷い込み、絆の力で世界の危機に立ち向かうアクションコメディーが展開された。
イルミネーションと任天堂が共同で制作する今回の新作映画は、米国を含む多くの国と地域で2026年4月3日、国内は4月24日、その他の国と地域も4月中に劇場公開される。
