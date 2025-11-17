多国多様な伝統文化が一堂に会する「WA∞WA FESTIVAL2025 in 姫路」が、2025年11月22日から24日までの3日間、アクリEひめじにて開催されます。親子で楽しめる伝統芸能体験や、「ウルトラマンオメガ」ショー、多国籍グルメなどが楽しめるほか、高校生以下は入場無料となる、家族でのお出かけにもおすすめのイベントです。

日本と世界の文化を未来の子どもたちへ繋ぐ、特別な3日間です。

「ウルトラマンオメガ」ショーも！WA∞WA FESTIVAL2025 in 姫路

会場：アクリエひめじ(展示場A＆屋外にぎわい広場)

日時：2025年11月22日(土)〜2025年11月24日(月)

参加費：大人 500円(入場者特典有) ※高校生以下は無料

注意事項：雨天決行、駐車場有(有料：会場内駐車台数制限あり)、公共交通機関推奨(姫路駅より徒歩約10分)

アニメ・特撮ショー、忍者体験、和楽器演奏、書道パフォーマンス、多国籍ファッションショーなど、見どころ満載のイベント。新嘗祭奉納式典や多国籍グルメも充実しています。

11月23日(日) 注目イベント

11月23日は、中川奈美さんによる「鬼滅の刃」挿入歌「竈門炭治郎のうた」「竈門禰豆子のうた」などの「歌と舞」舞台ステージが開催されます。また、「ウルトラマンオメガ」ショー＆写真撮影会（午前・午後の2回公演）や、剣舞忍者ショー＆忍者体験、和風ガールズバンド「天女神樂」舞台ステージ、多国伝統衣装ファッションショー、相撲体験（午前・午後の2回）など、注目の催しが多数予定されています。

11月24日(月) 注目イベント

11月24日には、「小鼓・箏・雅楽」演奏と演奏体験や、「石見神楽」神楽舞が披露されます。中川奈美さんと子どもたち“和の姫神”【Frutta Festa ∞饗宴の果実∞】によるコラボステージや、日本舞踊「やまと舞」とのコラボレーションも行われます。

11月22日(土) 注目イベント

初日の22日17時からは「新嘗祭(にいなめさい)」奉納式典を実施。イベント会場に祭壇を設け、神楽舞、剣舞、箏演奏などが奉納されます。式典終了後は直会＆交流会も予定されています。

3日間共通の体験・ブース

23日・24日は、「和紙」「皮革」「日本刀」「着物・忍者甲冑着付」「染め・織物」「手裏剣制作」など、伝統工芸文化体験ワークショップブースが多数出展されます。また、3日間を通して多国籍飲食ブースやキッチンカーも登場し、グルメも楽しめます。

アクリエひめじで開催される「WA∞WA FESTIVAL2025 in 姫路」の紹介でした。

