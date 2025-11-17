

「ヱビス クリエイティブブリュー JAZZY（ジャジー）」

サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、ヱビスブランドの「CREATIVE BREW」第10弾商品である「ヱビス クリエイティブブリュー JAZZY（ジャジー）」の缶・樽商品（樽商品は「YEBISU BAR」「TAPS BY YEBISU」「サッポロビール九州日田工場」「BLUE NOTE PLACE」で取り扱う予定）を11月18日に数量限定で発売する。

「CREATIVE BREW」は、ヱビスで135年培ってきた技術と知見を活かしながら、これまでのビールの概念にとらわれない新たなビールのおいしさや楽しさに挑戦していくヱビスブランドの独創的なライン。

「CREATIVE BREW」の第10弾となる本商品は、YEBISU BREWERY TOKYOで好評だった数量限定ビール「Swingin' Singin’（スウィンギン シンギン）」の知見を活かし、さらに東京・恵比寿の「BLUE NOTE PLACE」と共創することで、ジャズとともに「コクと香りのリズム」をゆったりと楽しめるヱビスに挑戦した。

同商品は4種の異なる焙煎方法で仕上げた麦芽をブレンドする「カルテットモルティング」製法（4種の焙煎（製麦）方法の異なる麦芽をブレンドすることで麦芽の複雑さのある香りと味わいを実現する製法）を採用し、麦芽由来の甘さと奥深いコクのある味わいが特長となっている。まるでジャズの即興演奏のように、それぞれの麦芽の個性が調和する、新しいビール体験を楽しめる。

パッケージは同商品の特長である4種の麦芽が混ざり合う様子を楽器で表現し、裏面には「BLUE NOTE PLACE」のロゴを入れ共創商品であることが伝わるデザインにした。

135年の歴史を持つヱビスは、ビールの可能性をさらに追求し続け、これからも消費者の心を満たし、前に進む意欲を高めていくことで、世の中に前向きな変化をもたらせるよう挑戦を続けていく考え。

［小売価格］

350ml缶：269円（税別）

［発売日］11月18日（火）

