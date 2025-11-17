はま寿司が展開する100円寿司チェーン「はま寿司」は、11月18日から、「はま寿司 冬の旨ねた祭り」を全国の店舗で開催する。

同フェアでは、九州で水揚げされた旨みの詰まった「九州産 生さば」、ボリューム満点のかにかまをサクサクの天ぷらで楽しむ「特大かにかまの天ぷら握り」、炭火で香ばしく焼き上げた鴨肉のつくねを特製タレで甘辛く仕上げた「鴨つくね軍艦」を110円（税込）で提供する。

また、浜茹でした牡蠣のぷりっとジューシーな食感が楽しめる「広島県産 牡蠣（かき）握り（もみじおろしのせ）」、柔らかな身の甘鯛を炙ることで甘みと香ばしさを引き立てた「炙り甘鯛（あまだい）」、旨みのあるイカの身とゲソを一度に楽しめる「姿いか」、エビをさっぱりとしたシークヮーサーとおろしで楽しむ「えび おろし盛り（沖縄県産シークヮーサーだれ）」が登場する。

至福の一貫シリーズでは、柔らかな赤身と細やかに入った霜降りが堪らない「佐賀牛握り」または、深いコクとまろやかな味わいが特長の「白老（しらおい）牛握り」を提供する。どちらも肉質5等級のものを厳選した、はま寿司こだわりの肉握りとなっている。販売地域が異なるため公式HPなどをご確認のうえ、ぜひ賞味してほしい考え。

さらにサイドメニューでは、赤味噌2種類と白味噌を使うことでコクを出し、タマネギやゴマ、ニンニクなどの香味野菜を効かせた「濃厚北海道味噌ラーメン」、もちもちの水餃子とシャキシャキの白髪ネギを温かいゆず塩スープで楽しむ「冬のあったか餃子スープ ゆず塩」を販売。はまカフェラボには、糖度が高く、種子島産安納芋のペーストを使用した「安納芋のおいもんぶらん」が登場する。

はま寿司公式Xでは、フェア開催を記念して、抽選で合計80名様にはま寿司で使える食事優待券3000円分が当たるキャンペーンを実施している。奮って参加してほしいとのこと。

ぜひこの機会に、はま寿司で「はま寿司 冬の旨ねた祭り」を楽しんでほしいという。

［小売価格］

九州産 生さば：110円

特大かにかまの天ぷら握り：110円

鴨つくね軍艦：110円

炙り甘鯛（あまだい）：176円

姿いか：176円

えび おろし盛り（沖縄県産シークヮーサーだれ）：176円

広島県産 牡蠣（かき）握り（もみじおろしのせ）：176円

佐賀牛握り：319円 ※関東・九州・沖縄エリアで販売

白老（しらおい）牛握り：319円 ※北海道・東北・北陸・東海・関西・中国・四国エリアで販売

濃厚北海道味噌ラーメン：429円

冬のあったか餃子スープ ゆず塩：363円

安納芋のおいもんぶらん：297円

（すべて税込）

［発売日］11月18日（火）

はま寿司＝https://www.hama-sushi.co.jp