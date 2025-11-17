ブリーダーさんがお家に会いに来たら、大型犬が想像以上に大喜びして…？愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万4000回再生を突破。「大歓迎ぶりがめちゃ可愛い」「こっちまで嬉しくなる」「ウルっとしちゃいます」といった声が寄せられています。

ブリーダーさんと再会したら…

Instagramアカウント「sora19tonchan」に投稿されたのは、5歳のゴールデンレトリバー「そら」君が、幼い頃にお世話をしてくれたブリーダーさんと再会した時の様子です。

ブリーダーさんが近所に用があると聞いて、自宅に立ち寄ってもらおうと声をかけた飼い主さん。するとブリーダーさんは忙しい中時間を作って、そら君に会いに来てくれたそう。

そしてブリーダーさんのお顔を見た瞬間、お庭にいたそら君は大喜び！入り口の柵につかまって後ろ足で立ち上がり、しっぽをブンブン振って大歓迎したとか。どうやら愛情を注いで育ててくれたブリーダーさんのことを、今でも忘れていなかったようです。

大型犬が想像以上に大喜び！

ブリーダーさんが柵を開けてお庭に入ると、ますます喜びを爆発させるそら君。ブリーダーさんに飛びついたり、お庭をくるくる走り回ったりして大はしゃぎしたそう。

普段のそら君は声をほとんど出さないほど大人しいそうですが、この時は珍しく何度も吠えていたとか。きっと「大好き！」「会いに来てくれて嬉しい！」「僕は元気にしてるよ！」と一生懸命伝えていたのでしょう。

そしてブリーダーさんが撫でてあげると、そら君はお腹を見せてゴロンと寝転び、「もっと撫でて～」とさっそく甘えん坊全開に。子犬の頃に戻ったかのように無邪気に甘える姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

愛にあふれた光景に感動

その後もそら君の興奮はおさまらず、飛び跳ねたり走り回ったりブリーダーさんに甘えたりと大忙し。一段落してお家に入ってからも、ブリーダーさんのそばで幸せそうに過ごしていたとのこと。

2人の愛にあふれた再会シーンは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。またいつかブリーダーさんが会いに来てくれて、そら君の大喜びする姿が見られるといいですね！

この投稿には「かわいがってもらったこと、ちゃんと覚えてるんだね」「全身から嬉しいが溢れてる。ブリーダーさんも嬉しいよね」「ブリーダーさんは特別なんですね。グッとくるものがあります」といったコメントが寄せられています。

そら君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「sora19tonchan」をチェックしてくださいね。

